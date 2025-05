Direktes Kellerduell in Espenau – sichert sich Baunatal den Titel?

Die formstärkste Mannschaft der Liga empfängt am Sonntag mit dem TSV Wolfsanger einen unbequemen Gegner. TuSpo Grebenstein reicht ein Sieg, um den dritten Tabellenplatz frühzeitig zu sichern. Im Hinspiel sorgte eine dramatische Nachspielzeit für einen 2:1-Erfolg – diesmal will das Heimteam nichts dem Zufall überlassen.

Mit einem weiteren Heimsieg könnte Eintracht Baunatal den Aufstieg in die Verbandsliga aus eigener Kraft perfekt machen – vorausgesetzt Calden lässt zeitgleich Punkte liegen. Gegner Schauenburg reist als Tabellenneunter an und dürfte sich an das Hinspiel ungern erinnern: Damals setzte es ein klares 0:4.

Formduell im Kampf um Platz fünf