Direktes Duell um Tabellenplatz zwei, Kellerkinder in Underdog-Rolle

– Foto: Sportfotografie Brückner

Schon unter der Woche rollte in der LOTTO-Landesliga Nord der Ball. Am Dienstagabend fuhr Union Schönebeck einen 4:2-Heimerfolg über den SV Fortuna Magdeburg II ein, am Tag danach besiegte der SV 09 Staßfurt den Ummendorfer SV im Verfolger-Duell mit 3.1. Sieben weitere Begegnungen gehen am Sonnabend über die Bühne.

Kann der VfB Ottersleben seinen famosen Lauf an der Spitze fortsetzen? Wer gewinnt das Spitzenspiel in der Altmark zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem SV 09 Staßfurt? Immerhin geht es um den zweiten Tabellenplatz, der möglicherweise zur Relegation berechtigt. Und wer kann aus der Underdog-Rolle heraus wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt einfahren? Die Antworten gibt es am 26. Spieltag.