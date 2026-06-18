 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Direktes Duell um Silber: Das Saisonfinale in der Verbandsliga

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des letzten Spieltags im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulf Schubert

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Wer beendet die Spielzeit als Vizemeister der Verbandsliga? Wie präsentiert sich der SSC Weißenfels zum Abschluss seiner Meistersaison? Und wie verabschieden sich der SSV Havelwinkel Warnau und die SG Rot-Weiß Thalheim aus der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt? Diese Fragen werden am Freitagabend zum Saisonfinale beantwortet.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
19:00live

Es ist das direkte Duell um die Vizemeisterschaft: Der BSV Halle-Ammendorf empfängt den SV Dessau 05. Sollten die Ammendorfer gewinnen, würden sie die Saison als bestes Heimteam und als Vizemeister der Verbandsliga beenden. Mit einem Unentschieden oder einem Sieg der Gäste würden die Dessauer sich den Silberrang sichern. In der Hinrunde hatten sich die Nullfünfer mit 4:1 durchgesetzt. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen im Stadion der Waggonbauer gingen allerdings vier an den BSV.

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
19:00live

Das zweite Spitzenspiel zum Saisonfinale steigt im Jahnstadion in Wolfen. Der vierplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen empfängt den Meister und Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels. Der Saalesportclub hat seinen Titelgewinn zwar schon auf Mallorca gefeiert, wird das letzte Spiel dieser besonderen Saison aber dennoch erfolgreich bestreiten wollen.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00

Mit zuletzt vier Siegen in Serie - davon die letzten drei zu Null - hat sich der SV Blau-Weiß Zorbau zum Saisonfinale noch einmal in bester Form präsentiert. Kann das Team von Rüdiger Hoppe diesen Lauf auch am letzten Spieltag fortsetzten? Zu diesem gastiert der SV 1890 Westerhausen in Zorbau.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
19:00live

Die Remis-Könige aus der Heide sind zu Gast am Schöppensteg: Der SV Fortuna Magdeburg empfängt den SV Blau-Weiß Dölau. Zwölf ihrer 29 Saisonspiele gingen für die Dölauer mit einem Unentschieden zu Ende. Sind beim Tabellensechsten noch einmal Punkte drin?

Morgen, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

Beim VfB Sangerhausen hieß es in dieser Saison zumeist: Sieg oder Niederlage. Ein dazwischen gab es kaum. Nur dreimal endeten VfB-Spiele mit einer Punkteteilung. In welche Richtung schlägt das Pendel zum Saisonfinale aus? Dann geht es im letzten Auftritt unter Stefan Kuhnert zum SC Bernburg.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:00

Als Aufsteiger wird der SV Eintracht Emseloh die Saison souverän im Mittelfeld beenden und zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der Verbandsliga feiern. Die Endplatzierung ist aber vor dem letzten Spieltag noch offen: Holen die Emseloher mindestens einen Zähler gegen den direkten Tabellennachbarn vom Haldensleber SC, so wäre ihnen sogar der einstellige Rang neun sicher.

Morgen, 19:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
19:00live

Abschiednehmen heißt es am Freitagabend für den SSV Havelwinkel Warnau: Nach nur einer Saison muss der Altmark-Vertreter den Gang zurück in die Landesliga antreten. Zum Vorerst letzten Verbandsliga-Auftritt ist der FSV Barleben im Havelwinkel zu Gast.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
19:00live

Auch die SG Rot-Weiß Thalheim muss sich verabschieden. Nach neun Verbandsliga-Jahren gibt es für die Thalheimer gegen den VfB Merseburg die vorerst letzte Partie in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse.