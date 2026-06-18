Direktes Duell um Silber: Das Saisonfinale in der Verbandsliga

– Foto: Ulf Schubert

Wer beendet die Spielzeit als Vizemeister der Verbandsliga? Wie präsentiert sich der SSC Weißenfels zum Abschluss seiner Meistersaison? Und wie verabschieden sich der SSV Havelwinkel Warnau und die SG Rot-Weiß Thalheim aus der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt? Diese Fragen werden am Freitagabend zum Saisonfinale beantwortet.

Es ist das direkte Duell um die Vizemeisterschaft: Der BSV Halle-Ammendorf empfängt den SV Dessau 05. Sollten die Ammendorfer gewinnen, würden sie die Saison als bestes Heimteam und als Vizemeister der Verbandsliga beenden. Mit einem Unentschieden oder einem Sieg der Gäste würden die Dessauer sich den Silberrang sichern. In der Hinrunde hatten sich die Nullfünfer mit 4:1 durchgesetzt . Von den letzten fünf Aufeinandertreffen im Stadion der Waggonbauer gingen allerdings vier an den BSV.

Das zweite Spitzenspiel zum Saisonfinale steigt im Jahnstadion in Wolfen. Der vierplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen empfängt den Meister und Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels. Der Saalesportclub hat seinen Titelgewinn zwar schon auf Mallorca gefeiert, wird das letzte Spiel dieser besonderen Saison aber dennoch erfolgreich bestreiten wollen.

Mit zuletzt vier Siegen in Serie - davon die letzten drei zu Null - hat sich der SV Blau-Weiß Zorbau zum Saisonfinale noch einmal in bester Form präsentiert. Kann das Team von Rüdiger Hoppe diesen Lauf auch am letzten Spieltag fortsetzten? Zu diesem gastiert der SV 1890 Westerhausen in Zorbau.

Die Remis-Könige aus der Heide sind zu Gast am Schöppensteg: Der SV Fortuna Magdeburg empfängt den SV Blau-Weiß Dölau. Zwölf ihrer 29 Saisonspiele gingen für die Dölauer mit einem Unentschieden zu Ende. Sind beim Tabellensechsten noch einmal Punkte drin?

Morgen, 19:00 Uhr SC Bernburg SC Bernburg VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 19:00 live PUSH

Beim VfB Sangerhausen hieß es in dieser Saison zumeist: Sieg oder Niederlage. Ein dazwischen gab es kaum. Nur dreimal endeten VfB-Spiele mit einer Punkteteilung. In welche Richtung schlägt das Pendel zum Saisonfinale aus? Dann geht es im letzten Auftritt unter Stefan Kuhnert zum SC Bernburg.

Morgen, 19:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh Haldensleber SC Haldensleben 19:00 PUSH

Als Aufsteiger wird der SV Eintracht Emseloh die Saison souverän im Mittelfeld beenden und zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der Verbandsliga feiern. Die Endplatzierung ist aber vor dem letzten Spieltag noch offen: Holen die Emseloher mindestens einen Zähler gegen den direkten Tabellennachbarn vom Haldensleber SC, so wäre ihnen sogar der einstellige Rang neun sicher.

Morgen, 19:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau FSV Barleben Barleben 19:00 live PUSH

Abschiednehmen heißt es am Freitagabend für den SSV Havelwinkel Warnau: Nach nur einer Saison muss der Altmark-Vertreter den Gang zurück in die Landesliga antreten. Zum Vorerst letzten Verbandsliga-Auftritt ist der FSV Barleben im Havelwinkel zu Gast.

Auch die SG Rot-Weiß Thalheim muss sich verabschieden. Nach neun Verbandsliga-Jahren gibt es für die Thalheimer gegen den VfB Merseburg die vorerst letzte Partie in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse.