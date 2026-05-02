Direktes Duell um Platz vier

– Foto: Cedric Siefker

Im Kampf um die oberen Tabellenplätze kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier punktnaher Teams. Andervenne setzt auf einen starken Start und die Unterstützung der eigenen Fans.

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West steht am Wochenende ein richtungsweisendes Duell im oberen Tabellendrittel an: Der SV Heidekraut Andervenne empfängt den TuS Büppel. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie im Rennen um die vorderen Plätze.

Andervenne geht als Tabellenvierter in das Spiel, dicht gefolgt von Büppel auf Rang fünf. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Trainer Patrick Lonnemann sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Am Wochenende treffen wir auf einen direkten Tabellenkonkurrenten. Wir wissen, was uns erwartet, und haben uns in der Woche gut vorbereitet.“ Entscheidend werde sein, von Beginn an präsent zu sein: „Für uns wird es wichtig sein, von der ersten Minute an voll da zu sein und das Spiel direkt anzunehmen.“

Neben der sportlichen Komponente setzt Andervenne auch auf die Unterstützung von außen: „Außerdem hoffen wir wieder auf die Unterstützung unserer Fans, die uns den nötigen Rückhalt geben können.“

Während Andervenne mit einem Heimsieg den Vorsprung auf Büppel ausbauen könnte, bietet sich den Gästen die Chance, in der Tabelle gleichzuziehen oder sogar vorbeizuziehen. Die Voraussetzungen für ein umkämpftes und intensives Spiel sind damit gegeben.