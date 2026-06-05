Direktes Duell um den Klassenerhalt

– Foto: Philipp Reichelt

Die SG Blaues Wunder Hannover und die Sportfreunde Anderten treffen am letzten Spieltag in einem direkten Duell aufeinander. Während den Gästen bereits ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt reicht, benötigt Blaues Wunder zwingend einen Sieg, um die Bezirksliga aus eigener Kraft zu halten.

Die Gastgeber haben sich durch das 1:1 beim FC Lehrte eine gute Ausgangsposition verschafft. Mit 34 Punkten steht Blaues Wunder zwar weiterhin auf dem Relegationsplatz, kann den direkten Klassenerhalt mit einem Sieg aber aus eigener Kraft sichern. Der direkte Abstieg ist zwar rechnerisch noch möglich, erscheint aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses jedoch nur noch theoretischer Natur.

Mehr Brisanz geht kaum: Wenn die SG Blaues Wunder Hannover am Samstag die Sportfreunde Andertenempfängt, geht es für beide Mannschaften um den direkten Verbleib in der Bezirksliga Hannover Staffel 2. Die Ausgangslage ist eindeutig – und genau deshalb rechnen beide Trainer mit einem intensiven Duell.

„Die Ausgangslage ist einfach völlig klar: Wenn wir nicht gewinnen, sind wir auf dem Relegationsplatz. Wenn wir gewinnen, haben wir den direkten Klassenerhalt geschafft“, sagte Trainer Leon Erler.

Morgen, 16:00 Uhr SG Blaues Wunder Hannover Blaues Wunde Sportfreunde Anderten SF Anderten 16:00 PUSH

Die Sportfreunde Anderten reisen dagegen mit drei Punkten Vorsprung an. Als Tabellenzwölfter würde den Gästen bereits ein Unentschieden reichen, um den direkten Ligaverbleib perfekt zu machen. Dennoch will Trainer Tobias Faust nicht auf Sicherheit spielen.

„Mit einem Sieg oder einem Unentschieden bleiben wir direkt in der Liga und müssen nicht in die Relegation“, sagte Faust. Gleichzeitig stellte er klar: „Auf ein Unentschieden zu spielen, ist immer gefährlich. Von daher werden wir alles in die Waagschale werfen, damit das Spiel am Samstag positiv für uns verläuft.“

Beide Trainer erwarten eine umkämpfte Partie. Erler rechnet damit, dass fußballerische Feinheiten am letzten Spieltag eher in den Hintergrund rücken werden. „Am Ende geht es in diesem Spiel jetzt einfach darum, Mentalität zu zeigen, Bereitschaft zu zeigen und Einsatz zu zeigen“, sagte der Blaues-Wunder-Coach. Bereits das Hinspiel sei von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt gewesen.

Auch Faust geht von einer intensiven Begegnung aus. „Blaues Wunder wird natürlich ebenfalls nach vorne spielen und Druck machen. Am Ende müssen sie gewinnen, das wissen wir. Es ist auch eine gute Mannschaft“, sagte der Trainer der Sportfreunde.

Während Anderten als Aufsteiger den Klassenerhalt mit einem Punktgewinn perfekt machen könnte, sieht Erler den Vorteil vor allem in der Klarheit der Situation. „Das Positive ist einfach: Wir können absolut nichts mehr verlieren. Den Relegationsplatz haben wir sicher. Wir können nicht mehr nach unten rutschen.“

Entsprechend groß dürfte die Kulisse werden. „Es werden sicherlich einige Zuschauer aus Anderten kommen, von uns werden viele da sein und dazu wahrscheinlich auch einige neutrale Zuschauer“, sagte Erler. „Das kann ein richtig heißes Spiel werden.“

Für beide Vereine geht es am Samstag um weit mehr als nur drei Punkte. Während die Sportfreunde Anderten den direkten Klassenerhalt mit einem Remis sichern können, benötigt Blaues Wunder einen Sieg, um die Saison ohne Umweg über die Relegation zu beenden. Anstoß ist um 16 Uhr.