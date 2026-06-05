Direktes Duell in Volkmarode, Spiel um Platz drei in Göttingen

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

In der Landesliga Braunschweig steht der nächste Spieltag an. Während Bleckenstedt und SVG Göttingen bereits am Samstag aufeinandertreffen, folgen die übrigen Partien am Sonntag. Dabei geht es vielerorts noch um Tabellenplätze, kleine Saisonziele und wichtige Entscheidungen im Tabellenkeller.

Vorsfelde geht als Tabellenführer und quasi feststehender Meister in das Heimspiel gegen Acosta. Das Hinspiel gewann Vorsfelde knapp mit 3:2. Acosta steht aktuell auf Platz elf, kann aber noch bis auf Rang neun klettern. Während Vorsfelde die Meisterrunde mit einem weiteren Sieg bestätigen will, geht es für Acosta noch um einen versöhnlichen Tabellenabschluss.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Bovender SV Bovender SV FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

Der Bovender SV trifft als Tabellensechster auf den Neunten Northeim. Das Hinspiel endete torlos, zuvor hatte Bovenden zwei direkte Duelle für sich entschieden. Für den BSV geht es noch darum, das ausgegebene Ziel Top fünf zu erreichen. Dafür braucht die Mannschaft einen Sieg und muss zugleich auf passende Ergebnisse der Konkurrenz hoffen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 15:00 PUSH

Den Auftakt macht das Duell zwischen dem Tabellenfünften Bleckenstedt und dem siebtplatzierten SVG Göttingen. Die Gäste liegen nur drei Punkte hinter Bleckenstedt und könnten mit einem Sieg sogar vorbeiziehen. Das Hinspiel gewann Bleckenstedt knapp mit 3:2, zuvor hatte Göttingen dieses Duell jedoch deutlich mit 5:1 für sich entschieden. Entsprechend offen dürfte die Partie werden.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr MTV Gifhorn MTV Gifhorn SV Lengede SV Lengede 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite Gifhorn trifft auf Schlusslicht Lengede. Das Hinspiel war mit 7:1 eine klare Angelegenheit für Gifhorn. Auch wenn rechnerisch noch minimale Titelchancen bestehen, dürfte der Fokus eher darauf liegen, die starke Saison mit einem weiteren Erfolg abzurunden. Lengede geht dagegen als klarer Außenseiter in die Partie und wird sich nach elf Landesliga-Jahren wieder in die Bezirksliga verabschieden.

Ein echtes Topspiel steigt zwischen Göttingen 05 und Kästorf. Beide Teams sind punktgleich, Kästorf steht auf Platz drei, Göttingen auf Platz vier. Die vergangenen beiden Duelle gewann Kästorf deutlich, das Hinspiel etwa mit 3:0. In Göttingen spricht die Bilanz jedoch für 05: Die letzten vier Heimduelle gegen Kästorf gingen allesamt an Göttingen. Es geht direkt um Platz drei.

Fallersleben empfängt als Tabellenzehnter den Vorletzten Sülbeck/Immensen. Das Hinspiel entschied Fallersleben mit 2:1 für sich. Für die Gastgeber geht es noch darum, in die Top neun zu springen. Dafür braucht Fallersleben allerdings einen eigenen Sieg und gleichzeitig einen Ausrutscher von Northeim.

Zwischen den Freien Turnern und Germania Wolfenbüttel geht es sportlich kaum noch um Veränderungen in der Tabelle. Die Freien Turner stehen auf Platz acht und können weder nach oben noch nach unten viel bewegen, Wolfenbüttel bleibt sicher auf Platz 14. Das Hinspiel gewannen die Germanen mit 2:0. Für beide Mannschaften geht es damit vor allem darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen.