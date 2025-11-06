Direktes Duell im Tabellenkeller

– Foto: Imago Images

Am Samstag beginnt für die FSV Schöningen offiziell die Rückrunde in der Regionalliga Nord. Zwar steht das Nachholspiel gegen BW Lohne noch aus, dennoch geht es für das Team von Trainer Christian Benbennek mit dem 18. Spieltag weiter – auswärts bei der U23 des SV Werder Bremen.

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle derzeit eng beieinander. Werder Bremen II rangiert mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Platz zwölf, die FSV folgt mit 18 Punkten aus ebenso vielen Partien auf Rang vierzehn. Der Gastgeber konnte zuletzt ein Achtungsergebnis erzielen: Gegen den aktuellen Tabellendritten VfB Oldenburg holte das Team von Christian Brand ein 1:1-Unentschieden. Davor allerdings setzte es vier Niederlagen in Folge. Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH

Die FSV hingegen will die Niederlage bei Phönix Lübeck (0:2) aus der Vorwoche korrigieren. Zuvor hatte man mit dem Heimsieg gegen den Hamburger SV II wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist trotz der Bilanz grundsätzlich intakt – die Leistungen in den vergangenen Wochen stimmen über weite Strecken optimistisch. Das Hinspiel im Elmstadion war eine der besseren Leistungen der Schöninger in der Frühphase der Saison – auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache sprach. Beim 0:2 zeigte die FSV über weite Strecken eine aktive und engagierte Vorstellung, scheiterte aber mehrfach an Latte, Pfosten oder der letzten Präzision. Werder Bremen hingegen agierte effizient und nutzte seine Chancen konsequent.