Direktes Duell im oberen Mittelfeld: Andervenne fordert Bunnen

Am Freitagabend richtet sich der Blick in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf ein enges Duell im oberen Mittelfeld: Der SV Heidekraut Andervenne reist zum DJK-SV Bunnen. In der Tabelle liegen beide Mannschaften dicht beieinander – Andervenne rangiert mit 30 Punkten auf Platz fünf, Bunnen folgt mit 29 Zählern auf Rang sieben.

Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. Andervennes Trainer Patrick Lonnemann erwartet ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. „Am Freitagabend geht es für uns auswärts nach Bunnen gegen einen direkten Tabellennachbarn“, sagte der Coach im Vorfeld.

Besonderen Respekt zollt Lonnemann der Konstanz des Gegners. „Bunnen spielt bislang eine sehr konstante Saison, steht defensiv wirklich gut und ist nicht einfach zu bespielen.“ Gerade deshalb rechnet er mit einer umkämpften Begegnung: „Wir gehen erneut von einem sehr intensiven und körperbetonten Spiel aus.“

Für seine Mannschaft komme es darauf an, die eigenen Qualitäten erneut auf den Platz zu bringen. „Für uns wird es wichtig sein, wieder unsere Stärken auf den Platz zu bringen, unser Spiel durchzuziehen und als Mannschaft geschlossen aufzutreten“, betonte Lonnemann.

Nach zuletzt starken Auftritten setzt Andervenne zudem auf die Unterstützung von außen. „Außerdem hoffen wir wieder auf unsere Fans, die uns in den vergangenen Spielen ebenfalls großartig unterstützt haben.“

Alles deutet damit auf ein enges und intensives Duell zweier direkter Konkurrenten hin, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.