Direktes Duell im Mittelfeld: Todesfelde II fordert Bargteheide

– Foto: Reiner Stöter

Im vorgezogenen Spiel des 28. Spieltags empfängt der SV Todesfelde II den TSV Bargteheide – ein Duell, das im engen Tabellenmittelfeld besondere Brisanz mit sich bringt. Nur zwei Punkte trennen beide Mannschaften, entsprechend klar ist die Ausgangslage: Mit einem Heimsieg könnte Todesfelde an den Gästen vorbeiziehen und sich weiter Luft nach unten verschaffen.

Trainer Sebastian Fojcik setzt entsprechend auf die eigenen Stärken: „Im vorgezogenen Spiel wollen wir an unsere Heimauftritte anknüpfen und den Schwung der letzten Wochen weiter mitnehmen.“ Der zusätzliche Reiz sei dabei offensichtlich: „Natürlich bringt die Möglichkeit, am Gegner vorbeizuziehen, eine besondere Motivation mit.“

Die Formkurve spricht dabei durchaus für die Gastgeber. Beim spektakulären 3:3 beim VfB Lübeck II zeigte Todesfelde Moral und Offensivqualität, verspielte allerdings eine zwischenzeitliche 3:1-Führung innerhalb weniger Minuten. Dennoch unterstreicht der Auftritt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen Spitzenteams mitzuhalten – vor allem, wenn sie ihre Umschaltmomente konsequent nutzt.

Bargteheide mit klarer Antwort

Doch auch der TSV Bargteheide reist mit Selbstvertrauen an. Beim 3:1-Erfolg gegen den VfR Horst überzeugte das Team vor allem in der ersten Halbzeit, als Miles Kinnigkeit mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse sorgte. Bargteheide präsentierte sich dabei zielstrebig und nutzte seine Chancen deutlich besser als noch in der 0:2-Niederlage gegen Todesfelde im vorherigen direkten Aufeinandertreffen.

Gerade dieser Vergleich dürfte zusätzliche Würze in die Partie bringen. Todesfelde hatte sich dort durch eine konzentrierte Leistung durchgesetzt und will nun erneut zeigen, dass man gegen direkte Konkurrenten bestehen kann. Gleichzeitig wird Bargteheide darauf aus sein, die damalige Niederlage zu korrigieren und seine Position im gesicherten Mittelfeld zu festigen.

So treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt offensiv Akzente setzen konnten, defensiv aber nicht immer stabil wirkten. Die Partie verspricht daher nicht nur Spannung im Tabellenkontext, sondern auch ein Spiel, in dem erneut viele Tore möglich sind.