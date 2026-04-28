Direktes Duell im Mittelfeld: Bersenbrück empfängt Wilhelmshaven Nachholspiel mit Bedeutung für das obere Mittelfeld – punktgleiche Teams treffen im Hasestadion aufeinander von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Im Nachholspiel des 16. Spieltags kommt es zwischen TuS Bersenbrück und SV Wilhelmshaven zu einem direkten Duell um die oberen Tabellenplätze. Beide Mannschaften trennen vor dem Anpfiff nur Nuancen – entsprechend hoch ist die sportliche Bedeutung der Partie.

Die Tabelle unterstreicht die Ausgeglichenheit der Begegnung. Wilhelmshaven reist mit 41 Punkten aus 25 Spielen als Tabellen-Sechster an, TuS Bersenbrück liegt mit ebenfalls 41 Punkten aus 26 Partien unmittelbar dahinter auf Rang sieben. Für beide Teams bietet das Nachholspiel die Gelegenheit, sich im engen Rennen um die Plätze hinter der Spitzengruppe zu positionieren. Ein Sieg könnte den Abstand zu Rang fünf verkürzen und zugleich direkte Konkurrenz distanzieren.

Bersenbrück mit Auftrieb nach spätem Heimsieg Die Gastgeber gehen mit einem emotionalen Erfolgserlebnis in die Partie. Beim 4:3 gegen den TSV Wetschen drehte Bersenbrück ein wechselhaftes Spiel und sicherte sich den Sieg erst in der Nachspielzeit. Das Ergebnis dürfte Selbstvertrauen gegeben haben, verdeutlichte aber zugleich bekannte Schwächen in der Defensive. 53 Gegentore sind der höchste Wert unter den Teams der oberen Tabellenhälfte.