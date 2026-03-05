Direktes Duell im Abstiegskampf: SSV Reutlingen vor Schlüsselspiel

Ausgangslage Für Reutlingen ist das Duell in Backnang ein Spiel mit Blick nach unten: Hinter dem SSV folgen der 1. FC Normannia Gmünd (22 Punkte) sowie mehrere Teams in Reichweite. Backnang steht nur zwei Punkte vor Reutlingen, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Die Konstellation macht deutlich, wie eng die Zone zwischen den Rängen 12 bis 16 beieinanderliegt.

Form nach der Winterpause

Reutlingen gewann am 21. Spieltag zuhause gegen den SV Oberachern mit 1:0. Der zuvor angesetzte Auftritt in Pforzheim war wegen Regens abgesagt worden. Backnang startete dagegen mit einem deutlichen 0:5 gegen den Karlsruher SC II (20. Spieltag), legte anschließend jedoch mit einem 2:1 beim Türkischen SV Singen nach. Damit brachte die TSG nach dem Rückschlag wieder Punkte auf das Konto.

Hinspiel als Warnsignal

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete am 30. August 2025 mit einem 3:2 für den SSV Reutlingen. Der knappe Ausgang zeigt, dass sich beide Teams auf Augenhöhe bewegen können – und dass die Partie schnell in Details entschieden wird. Für Reutlingen bleibt das Hinspiel vor allem ein Hinweis: Selbst ein Sieg garantiert gegen Backnang keine Ruhe.