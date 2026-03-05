Direktes Duell im Abstiegskampf: SSV Reutlingen vor Schlüsselspiel

Der SSV Reutlingen reist am Sonntag, 8. März (13 Uhr), zur TSG Backnang – und trifft damit auf einen direkten Tabellennachbarn. Backnang liegt nach 21 Spielen mit 25 Punkten auf Rang 13, Reutlingen mit 23 Zählern aus 20 Partien auf Rang 14. Beide Mannschaften sind mit Ergebnissen in die Zeit nach der Winterpause gestartet, die ihre Ausgangslage klar markieren.
Ausgangslage
Für Reutlingen ist das Duell in Backnang ein Spiel mit Blick nach unten: Hinter dem SSV folgen der 1. FC Normannia Gmünd (22 Punkte) sowie mehrere Teams in Reichweite. Backnang steht nur zwei Punkte vor Reutlingen, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Die Konstellation macht deutlich, wie eng die Zone zwischen den Rängen 12 bis 16 beieinanderliegt.
Form nach der Winterpause
Reutlingen gewann am 21. Spieltag zuhause gegen den SV Oberachern mit 1:0. Der zuvor angesetzte Auftritt in Pforzheim war wegen Regens abgesagt worden. Backnang startete dagegen mit einem deutlichen 0:5 gegen den Karlsruher SC II (20. Spieltag), legte anschließend jedoch mit einem 2:1 beim Türkischen SV Singen nach. Damit brachte die TSG nach dem Rückschlag wieder Punkte auf das Konto.
Hinspiel als Warnsignal
Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete am 30. August 2025 mit einem 3:2 für den SSV Reutlingen. Der knappe Ausgang zeigt, dass sich beide Teams auf Augenhöhe bewegen können – und dass die Partie schnell in Details entschieden wird. Für Reutlingen bleibt das Hinspiel vor allem ein Hinweis: Selbst ein Sieg garantiert gegen Backnang keine Ruhe.
Was das Spiel entscheiden kann
Für den SSV geht es in Backnang darum, den Heimsieg gegen Oberachern zu bestätigen und die Ausgangslage im Tabellenkeller zu stabilisieren. Gleichzeitig bietet das Spiel die Chance, einen unmittelbaren Konkurrenten in Reichweite zu halten oder zu überholen – zumal Reutlingen eine Partie weniger in der Bilanz hat. In dieser Lage zählt weniger die große Erzählung als der nüchterne Ertrag: Punkte, um Abstand zu schaffen.