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Direktes Duell im Abstiegskampf
FSV Schöningen gastiert bei der U23 des FC St. Pauli
Am 26. Spieltag der Regionalliga Nord ist die FSV Schöningen auswärts bei FC St. Pauli II gefordert. Die Partie wird am Sonntag um 14:00 Uhr angepfiffen und hat für beide Teams große Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Ausgangslage ist klar: Während Schöningen mit 22 Punkten aus 20 Spielen auf Rang 14 liegt, steht die Hamburger U23 mit 15 Punkten aus 23 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand der Gastgeber beträgt damit sieben Punkte, zudem hat St. Pauli bereits drei Spiele mehr absolviert. Ein Erfolg der FSV könnte den Abstand im Tabellenkeller weiter vergrößern.
Formkurven und Hinspiel
Schöningen reist mit einem positiven Eindruck aus der jüngsten Partie in Bremen an. Dort gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich, nachdem die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung zeigte.
Der FC St. Pauli II ist dagegen durchwachsen aus der Winterpause gekommen. In den ersten drei Spielen nach der Pause holten die Hamburger lediglich einen Punkt. Zuletzt unterlag das Team Eintracht Norderstedt mit 2:3, nachdem der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit fiel.
Auch das Hinspiel spricht für die FSV: Im Elmstadion setzte sich Schöningen mit 3:1 durch.
Tabelle vor dem 26. Spieltag (Auszug)
SV Meppen – 56 Punkte
SV Drochtersen/Assel – 52
VfB Oldenburg – 49 …
FSV Schöningen – 22
FC Eintracht Norderstedt – 21
TuS Blau-Weiß Lohne – 19
FC St. Pauli II – 15
Altona 93 – 15
Für beide Mannschaften ist die Begegnung ein Schlüsselspiel im unteren Tabellendrittel. Schöningen kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten weiter distanzieren, während St. Pauli II dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.