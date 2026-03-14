Direktes Duell im Abstiegskampf

Die Ausgangslage ist klar: Während Schöningen mit 22 Punkten aus 20 Spielen auf Rang 14 liegt, steht die Hamburger U23 mit 15 Punkten aus 23 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand der Gastgeber beträgt damit sieben Punkte, zudem hat St. Pauli bereits drei Spiele mehr absolviert. Ein Erfolg der FSV könnte den Abstand im Tabellenkeller weiter vergrößern.

Formkurven und Hinspiel

Schöningen reist mit einem positiven Eindruck aus der jüngsten Partie in Bremen an. Dort gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich, nachdem die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung zeigte.