Direktes Duell: "Haben noch etwas gutzumachen"

– Foto: Marcel Eichholz

Am 23. Spieltag treffen mit dem FC SF Rautheim und dem TSV Schwicheldt zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte – die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber weisen bei 45:56 Toren eine anfällige Defensive auf, konnten zuletzt jedoch ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen. Schwicheldt hingegen bringt bei 33:40 Treffern eine leicht stabilere Bilanz mit, hat allerdings weniger Spiele absolviert und steht entsprechend unter Zugzwang, Punkte nachzuholen.

Wenn der Tabellenachte FC SF Rautheim (26 Punkte) am Sonntag den Tabellenzehnten TSV Schwicheldt (21 Punkte) empfängt, geht es für beide Teams um mehr als nur drei Zähler. Während sich Rautheim mit einem Heimsieg etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen könnte, spürt auch Schwicheldt bereits erhöhten Druck.

Der FC SF Rautheim geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Im Nachholspiel beim VfL Leiferde gelang ein knapper 1:0-Erfolg – ein wichtiger Sieg im direkten Umfeld der Tabelle.

Der TSV Schwicheldt kam zuletzt nicht über ein 2:2 beim SV Lauingen-Bornum hinaus. Zwar zeigte die Mannschaft Moral, ließ jedoch erneut Punkte liegen, die im engen Tabellenkeller von Bedeutung sein können.

Hinspiel: Offensivspektakel mit besserem Ende für Rautheim

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams verlief torreich. Rautheim setzte sich auswärts mit 4:3 durch und legte dabei früh den Grundstein: Bereits nach elf Minuten führten die Gäste mit 3:0. Schwicheldt kämpfte sich zwar zurück, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Für die Gastgeber dürfte dieses Spiel ein Mutmacher sein, während Schwicheldt auf Wiedergutmachung aus ist.

Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß formuliert die Zielsetzung klar: „Wir wollen gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf was mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen. Es sind alle Mann mit an Bord.“

Mit Blick auf die Tabelle ist die Begegnung ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Ein Sieg Rautheims würde den Abstand nach unten vergrößern, während Schwicheldt mit einem Erfolg bis auf zwei Punkte heranrücken könnte.

In einer Liga, in der der Abstand zwischen gesichertem Mittelfeld und Abstiegszone gering ist, könnte dieses Duell bereits eine richtungsweisende Rolle im Saisonendspurt einnehmen.