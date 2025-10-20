Direktes Duell gegen den Tabellennachbarn...

Dieses mal war der direkte Tabellenverfolger aus Lützelburg/Achsheim zu Gast. Da sowohl der SV Nordendorf als auch die SG TSV Lützelburg/SV Achsheim mit 15 Zählern punktgleich in der Tabelle lagen, war das heute ein Big-Points-Spiel.

Dem SVN war das auch bewusst und so legte man los wie die Feuerwehr. Bereits in Minute 7 hatte Joshua Aydogan die erste Chance, wählte aber den ungünstigen Außenrist und verfehlte das Tor knapp. Nur zwei Minuten später trieb Julian Mehring den Ball außen nach vorne, legte ihn flach in die Mitte, wo ihn noch ein Verteidiger der Gäste streifte, aber nicht klären konnte. Den Ball nahm erneut Joshua Aydogan auf und leitete ihn weiter auf Ioannis Gkountoglou, der aber nur das Außennetz traf. Nordendorf spulte Angriff um Angriff ab, schon in der 12. Minute kam die nächste Großchance, als ein schöner Pass aus der SVN-Verteidigung Fabian Schar erreichte, der eingelaufen war und den Ball aufnahm, aber auch wieder ohne Erfolg. Der Gästekeeper bewahrte seine Teamkameraden vor dem Rückstand. Wieder nur zwei Minuten später kam Joshua Aydogan zu seiner nächsten Möglichkeit, aber erneut war der Keeper zur Stelle. In der 18. Minute dann endlich das erlösende 1:0. Schiedsrichter Heinz Raab entschied nach einer Ecke für den SVN auf Handspiel und zeigte auf den Elferpunkt. Nachdem zunächst Joshua Aydogan vom Punkt aus am Torwart scheiterte, verwandelte Dennis Rotter den Nachschuss sicher zur höchst verdienten und längst überfälligen Führung. Und es ging munter weiter in nur eine Richtung, nämlich auf das Tor der SG. In Minute 27 scheiterte erneut Fabian Schar am Außenpfosten. In der 29. Minute spielte Dennis Rotter einen schönen Pass auf Julian Mehring, der aber wieder nicht am starken Gäste-Torwart vorbei kam. Die folgende Ecke landete dann auf dem Kopf von Ioannis Gkountoglou, auch hier war zunächst wieder der Torwart zur Stelle, gegen den Abpraller, den dann Tobias Stanikowski zum 2:0 abstaubte, konnte er aber auch nichts mehr ausrichten. Man merkte den Gästen aus Lützelburg/Achsheim sichtlich an, dass sie durch die Wucht der SVN-Offensive völlig überfordert waren und kein Mittel fanden, dagegen anzukommen. In der 38. Minute wurde es dann erneut brandgefährlich. Ioannis Gkountoglou steckte den Ball Linksaußen auf Dennis Rotter durch, der legte den Ball wiederum in den Rückraum auf Tobias Stanikowski, welcher zum 3:0 einschob. Danach kamen die Gäste zu ihrer einzigen Chance in der ersten Hälfte. In der 41. Minute kam ein Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich in den Nordendorfer Strafraum. Die Kopfballabnahme des Stürmers konnte aber Keeper Jonas Oswald sicher parieren. Quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte der Schiedsrichter dann noch einen Spieler der Gäste mit einer 10-Minuten-Strafe vom Feld, mehr passierte dann aber nicht mehr.