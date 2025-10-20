Direktes Duell gegen den Tabellennachbarn...

Dieses mal war der direkte Tabellenverfolger aus Lützelburg/Achsheim zu Gast. Da sowohl der SV Nordendorf als auch die SG TSV Lützelburg/SV Achsheim mit 15 Zählern punktgleich in der Tabelle lagen, war das heute ein Big-Points-Spiel.
Dem SVN war das auch bewusst und so legte man los wie die Feuerwehr. Bereits in Minute 7 hatte Joshua Aydogan die erste Chance, wählte aber den ungünstigen Außenrist und verfehlte das Tor knapp. Nur zwei Minuten später trieb Julian Mehring den Ball außen nach vorne, legte ihn flach in die Mitte, wo ihn noch ein Verteidiger der Gäste streifte, aber nicht klären konnte. Den Ball nahm erneut Joshua Aydogan auf und leitete ihn weiter auf Ioannis Gkountoglou, der aber nur das Außennetz traf. Nordendorf spulte Angriff um Angriff ab, schon in der 12. Minute kam die nächste Großchance, als ein schöner Pass aus der SVN-Verteidigung Fabian Schar erreichte, der eingelaufen war und den Ball aufnahm, aber auch wieder ohne Erfolg. Der Gästekeeper bewahrte seine Teamkameraden vor dem Rückstand. Wieder nur zwei Minuten später kam Joshua Aydogan zu seiner nächsten Möglichkeit, aber erneut war der Keeper zur Stelle. In der 18. Minute dann endlich das erlösende 1:0. Schiedsrichter Heinz Raab entschied nach einer Ecke für den SVN auf Handspiel und zeigte auf den Elferpunkt. Nachdem zunächst Joshua Aydogan vom Punkt aus am Torwart scheiterte, verwandelte Dennis Rotter den Nachschuss sicher zur höchst verdienten und längst überfälligen Führung. Und es ging munter weiter in nur eine Richtung, nämlich auf das Tor der SG. In Minute 27 scheiterte erneut Fabian Schar am Außenpfosten. In der 29. Minute spielte Dennis Rotter einen schönen Pass auf Julian Mehring, der aber wieder nicht am starken Gäste-Torwart vorbei kam. Die folgende Ecke landete dann auf dem Kopf von Ioannis Gkountoglou, auch hier war zunächst wieder der Torwart zur Stelle, gegen den Abpraller, den dann Tobias Stanikowski zum 2:0 abstaubte, konnte er aber auch nichts mehr ausrichten. Man merkte den Gästen aus Lützelburg/Achsheim sichtlich an, dass sie durch die Wucht der SVN-Offensive völlig überfordert waren und kein Mittel fanden, dagegen anzukommen. In der 38. Minute wurde es dann erneut brandgefährlich. Ioannis Gkountoglou steckte den Ball Linksaußen auf Dennis Rotter durch, der legte den Ball wiederum in den Rückraum auf Tobias Stanikowski, welcher zum 3:0 einschob. Danach kamen die Gäste zu ihrer einzigen Chance in der ersten Hälfte. In der 41. Minute kam ein Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich in den Nordendorfer Strafraum. Die Kopfballabnahme des Stürmers konnte aber Keeper Jonas Oswald sicher parieren. Quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte der Schiedsrichter dann noch einen Spieler der Gäste mit einer 10-Minuten-Strafe vom Feld, mehr passierte dann aber nicht mehr.
In Überzahl startete der SVN in die zweite Hälfte, allerdings konnte man daraus keine Vorteile ziehen. Im Gegenzug, man merkte schnell, dass die Hausherren ein paar Gänge zurückschalteten und das waren ein paar zu viel. Die Gäste aus Lützelburg/Achsheim kamen dadurch immer besser ins Spiel. In der 56. Minute kam es dann wie es kommen musste. Die Verteidigung des SVN war in dieser Situation nicht wach genug und Marko Zeko rumpelte seinen Gegenspieler im Strafraum um. Den folgenden Elfmeter konnte Jonas Oswald nicht halten, so kamen die Gäste auf 3:1 ran. In der Folge bemühten sich die Nordendorfer, die Kontrolle über das Spiel wieder zurück zu erlangen, allerdings taten sie sich hierbei sichtlich schwer. Die Spieler der SG aus Lützelburg/Achsheim schafften es immer wieder die Bälle zu erobern und Richtung Nordendorfer Tor zu tragen, auch wenn dabei nichts Zählbares zusammenkam. Aber Nordendorf schaffte es auch kaum noch schöne Spielzüge zu kreieren. Die einzigen Chancen ergaben sich aus Freistößen. Den ersten brachte in der 72. Minute Rezan Ali aufs lange Fünfereck, hier kam aber Julian Mehring nicht mehr an den Ball. Vier Minuten später versuchte nochmal Joshua Aydogan sein Glück, zog aber flach knapp am Tor vorbei. Viel nennenswertes kam danach nicht mehr zustande. Als man sich dann zum Spielende hin schon mit dem Ergebnis anfreundete, schafften es die Gäste nochmal gefährlich zu werden. In Minute 86 bekam man den Ball im Sechzehner nicht geklärt. Dies nutzte der Gästestürmer und schob den Ball zum späten 3:2 ein. Zwar wurde die Schlussphase dadurch nochmal etwas hektisch, aber der Anschlusstreffer fiel dann doch zu spät.
Nordendorf behielt die 3 Punkte zuhause. Am Ende war es, auch wenn die zweite Hälfte nicht mehr überzeugend war, ein verdienter Sieg. Während der SVN seinen vielen Chance in Halbzeit 1 nachtrauerte und den Sack schon viel früher zu machen hätte können, mussten die Gäste heilfroh sein, dass sie ihr Keeper vor einem noch viel deutlicheren Rückstand zur Halbzeit bewahrte. Nur so konnten sie das Spiel zum Schluss nochmal spannend machen.