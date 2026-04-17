Direktes Duell! Fallersleben will gegen Volkmarode Revanche ausüben

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung stellt sich auf besondere Bedingungen ein: „Ein direktes Duell, vermutlich auf Kunstrasen. Für uns zwar ein eher ungewohntes Geläuf, aber wir freuen uns trotzdem darauf, auf einem vernünftigen Platz Fußball zu spielen zu können.“

Mit entsprechendem Selbstvertrauen reist Volkmarode an: „Auch gegen die Freien Turner hatten wir dann das nötige Spielglück, um da drei Punkte mitzunehmen.“ Daraus will die Mannschaft weiter Energie ziehen: „Aus diesen positiven Ereignissen der letzten Wochen wollen wir auf jeden Fall schöpfen und auch am Sonntag in Fallersleben wieder mutig sein, diszipliniert sein und im Idealfall die nächsten Punkte holen.“

Sportlich will sein Team an die zuletzt positiven Wochen anknüpfen: „In der Hinrunde haben wir es oft nicht geschafft, über 90 Minuten unsere Leistung abzurufen. Das wollen wir abstellen“ In den vergangenen Spielen habe das bereits besser funktioniert: „Das hat in den letzten Wochen ganz gut geklappt, da waren wir erfolgreich, haben unsere Punkte geholt und wollen daran weiterhin anknüpfen.“ So holte der Aufsteiger aus den vergangenen fünf Partien zehn Punkte und kletterte.

Gerstung erwartet jedoch ein hart umkämpftes Spiel: „Das wird ein sehr, sehr unangenehmes Spiel, weil es für Fallersleben auch um sehr viel geht. Die werden auch alles reinwerfen, was sie haben.“ Entscheidend könnten Kleinigkeiten werden: „Das wird ein Spiel, bei dem kleine Details den Unterschied machen und am Ende entscheiden werden. Da wollen wir alles für tun, dass die Details und das Spielglück auf unserer Seite liegen.“

Auch auf Seiten der Gastgeber ist die Ausgangslage klar. Sportdirektor Tom Daedelow betont: „Uns ist klar, dass Colin Gerstung und sein Team nach dem Sieg gegen die Freien Turner mit breiter Brust anreisen werden.“ Gleichzeitig sieht er eine große Chance für sein Team: „Klar ist uns auch, dass wir aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen haben.“

Mit einem Heimsieg könnte Fallersleben an Volkmarode vorbeiziehen. Ein zusätzlicher Anreiz: „Zudem besteht die die Chance mit einem Heimsieg an Volkmarode vorbeizuziehen. Das wollen wir nutzen.“

Das Hinspiel ging deutlich mit 3:0 an Volkmarode. Nun bietet sich Fallersleben die Gelegenheit zur Revanche in einem Duell, in dem die Tagesform und kleine Details entscheidend sein dürften.

Anpfiff ist dann am Sonntag bereits um 13.00 Uhr in Fallersleben.