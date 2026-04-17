Direktes Duell: "Die Jungs sind gut drauf"

Die Ausgangslage ist klar umrissen: Wilhelmshaven belegt mit 32 Punkten aus 22 Spielen Rang neun, Wolfenbüttel folgt mit 29 Zählern aus 25 Partien auf Platz 13. Der Abstand ist überschaubar, die Bedeutung der Partie entsprechend hoch.

Der SV Wilhelmshaven steht am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Mit dem MTV Wolfenbüttel reist ein direkter Konkurrent im Tabellenmittelfeld an die Jade.

Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Eindrücken in das Spiel. Wilhelmshaven unterlag zuletzt deutlich bei Eintracht Braunschweig II mit 0:3 und offenbarte dabei erneut Probleme in der Defensive.

Während der SVW bislang eine ausgeglichene Saison spielt, kämpft der Aufsteiger aus Wolfenbüttel darum, sich weiter vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Ein Auswärtssieg würde den Rückstand auf Wilhelmshaven nahezu egalisieren.

Wolfenbüttel hingegen präsentierte sich offensivstark und setzte sich in einem torreichen Spiel mit 5:3 gegen Schlusslicht SV Holthausen Biene durch. Der Erfolg dürfte dem Team zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Wolfenbüttel sieht Schlüsselspiel

Für den MTV Wolfenbüttel besitzt die Partie klare Bedeutung. Trainer Deniz Dogan betont die Wichtigkeit des direkten Vergleichs: „Es ist ein Spiel, das sehr wichtig ist. Wilhelmshaven ist ein direkter Konkurrent.“

Seine Mannschaft wolle an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen: „Die Jungs sind gut drauf. Sie sind mutig und riskieren auch etwas. Wir hoffen, dass wir dadurch auch Ertrag haben.“

Das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied der SV Wilhelmshaven knapp für sich. Beim 2:1-Auswärtssieg trafen Boungou früh zur Führung, ehe Osemene in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte.

Offene Partie mit klarer Bedeutung

Trotz des leichten Vorteils in der Tabelle ist die Favoritenrolle nicht eindeutig verteilt. Wilhelmshaven wird bemüht sein, nach der jüngsten Niederlage eine Reaktion zu zeigen und sich im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren.

Wolfenbüttel hingegen reist mit dem Ziel an, den Abstand zu verkürzen und sich weiter Luft im unteren Tabellenbereich zu verschaffen. Die Partie ist damit weniger ein Duell um die Spitze als vielmehr ein direktes Kräftemessen zweier Mannschaften, die ihre Saison in eine stabile Richtung lenken wollen.