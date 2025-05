Der VfR Fehlheim (in weiß) nimmt nach dem heutigen Sieg gegen Riedrode sicher an der Relegationsrunde teil – Foto: Justin Engel - Archiv

Direkter Wiederaufstieg ist drin für den VfR Fehlheim Gruppenligist macht im Derby gegen Riedrode Platz zwei endgültig klar +++ Klatsche für FC 07 Bensheim +++ SG Wald-Michelbach hält beim Meister prima mit Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim SV Hahn SG WaMi TSV Auerbach + 4 weitere

Bergstraße. Der VfR Fehlheim geht als Vertreter der Gruppenliga in die Relegationsrunde, in der er den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga schaffen kann.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

VfR-Trainer Sebastian Lindner sprach von einem verdienten Sieg und hob vor allem das mannschaftlich geschlossene Auftreten hervor: „Bis auf die Anfangsphase, in der wir uns ein wenig schwergetan haben, lief das alles sehr gut, und jeder hat heute seinen Beitrag zum Erfolg geleistet. Die Vorgaben wurden gut umgesetzt: Wir waren griffig und präsent in den Zweikämpfen, dazu torgefährlich. Und dann was es natürlich ein großer Pluspunkt, dass wir von der Bank noch Qualität nachschieben konnten.“ Der Fehlheimer Coach verschwieg aber auch nicht, dass es erst eines Lattenkrachers der Gäste (17.) bedurfte, damit sein Team ins Spiel fand: „Das war so etwas wie ein Weckruf für uns. Danach trifft Alexander Butz zum 1:0 und von diesem Zeitpunkt an ist die Partie zu unseren Gunsten gelaufen.“ Auf der Gegenseite ärgerten sich die Riedroder, dass sie die Fehlheimer Führung mit kapitalem Fehlpass selbst einleiteten. „Danach ist das Spiel dahin geplätschert“, sagte Thorsten Göck, der Sportliche Leiter. Und auch in der zweiten Halbzeit habe man sich weitgehend neutralisiert, so Göck. Doch mit dem 2:0 für Fehlheim war die Luft bei den Gästen weitgehend raus auf schwer zu bespielendem durchnässten Rasen beim VfR. Tore: 1:0 Butz (24.), 2:0 Petrica (80., Foulelfmeter), 3:0 Breir (86.). – Schiedsrichter: Walter (Wiesbaden). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Mit dieser klaren Heimniederlage fiel der FC 07 in der Tabelle sogar aus den Top Fünf. Im Vorfeld hatte Trainer Peter Brandenburger gehofft, dass es „kein müder Sommerkick“ wird, weil es angesichts der Tabellensituation für Bensheim (5.) und Geinsheim (10.) um fast nichts mehr ging. Trotzdem gab es in diesem Spiel einen guten Zug zum Tor, allerdings vor allem für Geinsheim. Denn der FC 07 war gedanklich bereits im besagten Sommermodus. „Wir wurden 90 Minuten durch den Ring geführt“, sagte Brandenburger und sprach von einer „katastrophalen Leistung“ seiner Mannschaft: „Wir haben völlig verdient verloren. Das war ein absolut beschämender Auftritt.“ Tore: 1:0 Holdschick (22.), 1:1 Harth (29.), 1:2 Losert (52.), 1:3 Hahn (64.), 1:4 Engel (72.), 1:5 Keim (75.), 1:6 Finger (82.), 1:7 Engel (87.), 1:8 Ulrich (90.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Abbondanza (Wiesbaden). – Beste Spieler: keine/Finger, Brehm, Engel.

Für Auerbach war es das fünfte Spiel innerhalb von 15 Tagen. Ein Mammutprogramm, das in der Schlussphase der Saison an den Kräften zehrt. Trotzdem stellte Trainer Giuliano Tondo im Vergleich zum jüngsten 3:0 beim SV Fürth sein Personal kaum um. Burak Türkyilmaz und Jesse Dorval rückten für Luca Feick und Lorenz Terhart in die Startelf. Und auch sonst ließen sich die Gäste kaum anmerken, dass ihnen die zuletzt vielen Spiele in den Knochen steckten. „Die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch, aber sie haben es super gemacht“, sagte Auerbachs Sportlicher Leiter Aiad Al-Jumaili, der von einem „hochverdienten Sieg“ sprach. Trotzdem wurde es spannend, vor allem, als Hahn in der Schlussphase einen Elfmeter zum möglichen 2:2-Ausgleich zugesprochen bekamen. Doch den parierte TSV-Torwart Kosta Larkowitsch. Tore: 0:1 Tim Hohnhäuser (30.), 0:2 Kotek (52.), 1:2 Bender (62.), 1:3 Dorval (86.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Barbu (Offenbach). – Bes. Vorkommnis: Larkowitsch (TSV) hälft Elfmeter (85.). – Beste Spieler: Schwarz/geschlossene Leistung.