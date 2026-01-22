"Direkter Wiederaufstieg ist das Ziel"

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte sehr zufrieden. Wir haben ein gutes Trainerteam, die Mannschaft ist sehr gut drauf und wir sind verdient Herbstmeister geworden. Wenn wir genau so weiterspielen, sind wir auf einem sehr guten Weg unser Ziel zu erreichen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Einen Neuzugang in der Winterpause, Hamid Abdulsalam kommt von Sinsheim II.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Eigentlich keine Überraschungen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Genauso schönen Fußball wie in der Hinrunde spielen und als Meister den direkten Wiederaufstieg klarmachen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Meiner Meinung nach ist Spanien der Favorit auf den Titel, da sie in den letzten Jahren konstant guten Fußball spielen und stetig neue Talente in die Mannschaft integrieren. Der deutschen Nationalmannschaft traue ich den Einzug ins Viertelfinale zu. Wir haben prinzipiell sehr gute Spieler, allerdings ist die Mannschaft seit dem Titelgewinn 2014 keine „Einheit“ mehr. Es fehlen uns richtige Führungsspieler.