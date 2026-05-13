"Direkter Konkurrent im Abstiegskampf"

– Foto: Volkhard Patten

Im Nachholspiel des 22. Spieltags treffen mit dem TSV Schwicheldt und dem TSV Wipshausen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander. Die Ausgangslage im unteren Tabellenbereich verleiht der Partie besondere Bedeutung.

Während sich Schwicheldt mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen könnte, hätte Wipshausen die Möglichkeit, an den Gastgebern vorbeizuziehen.

Wenn der TSV Schwicheldt am Mittwochabend den TSV Wipshausen empfängt, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Schwicheldt geht als Tabellenzwölfter mit 28 Punkten in die Partie, Wipshausen folgt mit 26 Zählern auf Rang 13. Angesichts von drei direkten Abstiegsplätzen besitzt das Nachholspiel unmittelbare Relevanz für den weiteren Saisonverlauf.

Trainer Benjamin Weiß formuliert die Bedeutung der Partie entsprechend klar: „Es geht um alles. Wir spielen mal wieder gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.“

Die Gastgeber mussten zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim MTV Hondelage hinnehmen und warten weiter auf Konstanz im Saisonendspurt. Zudem wirkt das deutliche 1:4 aus dem Hinspiel gegen Wipshausen nach, als Schwicheldt nach eigener Führung die Kontrolle verlor.

Heute, 19:00 Uhr TSV Schwicheldt Schwicheldt TSV Wipshausen Wipshausen 19:00 PUSH

Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der defensiven Stabilität: „Wipshausen verfügt über eine Konterstärke und über eine Zweikampfstärke. Die müssen wir verteidigt kriegen, dann wird es erfolgreich.“

Der TSV Wipshausen reist nach einem 3:3 bei Arminia Vechelde mit neuem Selbstvertrauen an. Die Mannschaft zeigte dort offensive Qualitäten und bewies nach Rückschlägen Moral.

Trainer Andreas Laurer sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir wollen nahtlos an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und auch aus Schwicheldt Punkte mitnehmen.“ Zugleich erwartet er eine intensive Begegnung: „Das Spiel wird sicherlich sehr intensiv werden, da es für beide Mannschaften um den Klassenerhalt geht.“

Platzverhältnisse als möglicher Faktor

Neben der sportlichen Ausgangslage könnten auch die äußeren Bedingungen eine Rolle spielen. Nach starken Regenfällen der vergangenen Tage richtet sich der Blick auf den Zustand des Rasens in Schwicheldt.

Laurer hofft auf reguläre Bedingungen: „Ich hoffe, dass der Platz nach den starken Regenfällen der letzten Tage einigermaßen bespielbar sein wird.“ Gerade in einem Spiel zweier kampfstarker Mannschaften könnten Platz und Wetter erheblichen Einfluss auf Rhythmus und Spielkontrolle nehmen.

Die Begegnung besitzt für beide Teams große Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Schwicheldt will den Heimvorteil nutzen und Revanche für die deutliche Hinspielniederlage nehmen, Wipshausen dagegen den positiven Trend bestätigen.

Viel spricht für ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem Effizienz und Fehlervermeidung entscheidend sein dürften.