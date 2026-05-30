Direkter Klassenverbleib? Viersens Trainer Houben ist skeptisch

Houben hatte Viersen im Herbst punktlos übernommen und seitdem 27 Zähler geholt. Die Rückrunde mit 19 Punkten ist solide – auch dank einiger namhafter Winterverpflichtungen. Die Hypothek aus der Hinrunde könnte sich am Ende jedoch als zu groß erweisen. „Wir hatten 32 Spiele Zeit, sicherlich mit unterschiedlichem Kader, dürfen uns aber nichts vormachen. Aus Vereinssicht muss man sagen: Wenn wir Relegation spielen müssen, dann zu Recht“, sagt Houben.

Sollte Viersen in die Saisonverlängerung gehen müssen, geht es in der Relegation gegen den Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga, Gruppe 2, aus dem Wuppertaler Raum. Das hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) bereits vor der Saison ausgelost. Die Hin- und Rückspiele finden am 10. und 14. Juni statt.