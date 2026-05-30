Direkter Klassenverbleib? Viersens Trainer Houben ist skeptisch

Stephan Houben hat mitgezählt: In der Rückrunde verbuchte der 1. FC Viersen 24 Pfosten- und Lattentreffer. Das zeigt: Chancen, deutlich beruhigter in die letzten beiden Spieltage zu gehen, hatte Viersen genug. Nur sieht der Fußball für Alu-Pech bekanntlich keine Mitleidspunkte vor. Das weiß selbstredend auch Trainerroutinier Houben. Er sagt daher einerseits: „Wir haben einen Chancenwucher betrieben, das habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt.“ Andererseits: „Die Tabelle lügt nicht.“
In der Tabelle belegt der 1. FC Viersen zwei Spieltage vor Saisonende mit 27 Punkten den Relegationsplatz. Drei Zähler hinter der Reserve von Union Nettetal, die den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Erschwerend kommt hinzu, dass Nettetal auch im direkten Vergleich vorn liegt: In der Rückrunde gewann Union das Duell mit Viersen 4:1. Das bedeutet: Viersen braucht aus den verbleibenden beiden Spielen mindestens vier Punkte, während Nettetal beide Partien verlieren muss. Das ist nicht ausgeschlossen, aber dennoch eher unwahrscheinlich – vor allem, wenn man einbezieht, dass Nettetal am letzten Spieltag gegen das bereits abgestiegene Türkiyemspor spielt.
Houben geht realistisch ins Saisonfinale. „In meiner Bewertung – und das habe ich der Mannschaft auch gesagt – ist die Relegation unabwendbar“, sagt der 55-Jährige. Er macht das zum einen am Restprogramm fest, denn Viersen trifft am letzten Spieltag noch auf Meisterkandidat Neuwerk, zum anderen an der aktuellen Personalsituation. Kevin Weggen fehlt derzeit ebenso wie Peter Okafor: Beide gehörten mit jeweils sechs Scorerpunkten zu den wichtigsten Akteuren der Rückrunde.
„Das heißt nicht, dass wir die beiden Spiele abschenken – dafür bin ich zu sehr Sportsmann. Wir wollen alles versuchen, diese Partien zu gewinnen. Aber wir werden die Planung Richtung Relegation nicht aus den Augen verlieren“, so Houben.
Houben hatte Viersen im Herbst punktlos übernommen und seitdem 27 Zähler geholt. Die Rückrunde mit 19 Punkten ist solide – auch dank einiger namhafter Winterverpflichtungen. Die Hypothek aus der Hinrunde könnte sich am Ende jedoch als zu groß erweisen. „Wir hatten 32 Spiele Zeit, sicherlich mit unterschiedlichem Kader, dürfen uns aber nichts vormachen. Aus Vereinssicht muss man sagen: Wenn wir Relegation spielen müssen, dann zu Recht“, sagt Houben.
Sollte Viersen in die Saisonverlängerung gehen müssen, geht es in der Relegation gegen den Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga, Gruppe 2, aus dem Wuppertaler Raum. Das hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) bereits vor der Saison ausgelost. Die Hin- und Rückspiele finden am 10. und 14. Juni statt.