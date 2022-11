Direkter Freistoß zum Sieg

Bei herbstlichen Temperaturen hatte die SG Hohenstadt/Untergröningen an diesem Sonntag den TSV Essingen II zu Gast. Essingen war vergangene Saison ebenfalls aus der B-Klasse aufgestiegen, weshalb man sich bereits kannte. Während die SGHU super in der Kreisliga A Fuß fassen konnte, stand Essingen vor der Partie auf dem 15. Rang und damit einem Abstiegsplatz. In einer recht zerfahrenen Partie konnte sich der tabellarische Favorit am Ende knapp mit 1:0 durchsetzen.

In der ersten Viertelstunde der Partie passierte nicht großartig viel. Die Mannschaften tasteten sich ab, klare Torchancen blieben noch aus. Die einzig nennenswerte Gelegenheit der Anfangsphase ergab sich für die Gäste, als Trost nach einer Ecke ziemlich alleine am langen Pfosten stand. Zum Glück für die Heimelf brachte dieser aber nicht ausreichend Druck hinter seinen Kopfball, sodass SG-Torhüter Felix Häußler abwehren konnte.

Die erste Chance für die Hausherren bot sich dann in Minute 25 Robin Antz. Dieser war auf rechts schön durchgeschickt worden und konnte seinem Gegenspieler enteilen, sein Abschluss aus halbrechter Position streifte aber knapp links am Pfosten vorbei. Die einzig weitere Chance der ersten Hälfte hatte ebenfalls die SGHU: kurz vor der Pause schloss Lars Tielesch auf Sechzehnerhöhe mit einem Schlenzer ab. Der Ball wurde aber noch von einem Mitspieler entscheidend abgefälscht, ansonsten wäre er wohl platziert aufs Tor gekommen.

Nach der Pause hatte dann abermals Robin Antz die Chance die Gastgeber in Führung zu bringen. Der Angreifer versuchte sich mit links aus 16 Metern. Der Ball kam platziert, allerdings hatte Essingens Schlussmann Pohl aufgepasst und konnte per Hechtsprung zur Ecke klären.

Aus dem Spiel heraus sollte es an diesem Tag für die SG einfach nicht funktionieren, so brauchte es einen Standard um die ersehnte Führung herzustellen: In Minute 64 wurde Jannik Bürgel etwa 20 Meter vor dem Tor der Gäste zu Fall gebracht. Spielertrainer Ahmet Akin legte sich den fälligen Freistoß zurecht und zirkelte ihn sehenswert zur 1:0 Führung in die Maschen. Nur vier Minuten später hatte Akin erneut die Chance per direktem Freistoß zu treffen, dieses Mal konnte der Essinger Torhüter aber parieren.