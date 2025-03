Direkter Eckball bringt Bocholt einen Punkt gegen Wuppertal

Allmählich wurde auch der FCB wieder gefährlicher. Cedric Euschen setzte zunächst seinen Kopfball knapp vorbei (24.) und zielte wenige später auch mit dem Fuß knapp am Tor vorbei (28.). Es war ein Spiel auf Augenhöhe und der WSV stellte einmal mehr unter Beweis, weshalb die Chancenverwertung in den vergangene Wochen zu einem zentralen Manko wurde. Der flinke Atmaca vergab freistehend vor Fox die dicke Möglichkeit zur Führung und setzte den Ball über das Tor (43.).

Atmaca macht es besser

Der Offensivmann konnte sich kurz nach dem Seitenwechsel schnell rehabilitieren. Saric fand bei einem Konter Atmaca, der diesmal sicher zum 1:0 verwandelte (48.). In der Folge gewann Bocholt wieder mehr an Oberwasser und wurde auf kuriose Art und Weise belohnt. Ein Eckball von Nicolas Hirschberger flog auf den Innenpfosten des Wuppertaler Tors und von dort ins Netz (61.). Mit dem Remis wollten sich beide Seiten nicht wirklich zufrieden geben. Michael Luyambula musste bei einem Abschluss von Raphael Assibey-Mensah eingreifen (69.) und rettete auch in der Schlussphase mit einer starken Parade (86.). Viel mehr passierte am Hünting dann nicht. Der WSV tritt tabellarisch weiter auf der Stelle, zieht dafür aber mit dem SC Wiedenbrück gleich.

1. FC Bocholt – Wuppertaler SV 1:1

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Kasper Harbering, Julian Riedel, Maik Amedick, Jan Holldack (58. Nicolas Hirschberger), Maximilian Adamski, Marvin Lorch (58. Isaak Akritidis), Raphael Assibey-Mensah, Cedric Euschen (58. Bogdan Shubin), Thomas Gösweiner (74. Aaron Bayakala) - Trainer: Christopher Schorch

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza, Subaru Nishimura, Shinnosuke Nishi, Benedikt Wimmer, Kevin Hagemann, Semir Saric (75. Vincent Akrofi Frank Ocansey), Joep Munsters, Aday Ercan, Dildar Atmaca (65. Timo Bornemann), Pedro Cejas - Trainer: Sebastian Tyrała

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 2258

Tore: 0:1 Dildar Atmaca (48.), 1:1 Nicolas Hirschberger (62.)

___________

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: