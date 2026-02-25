Direkter Abstiegskampf in Göppingen, Karlsruhe und Singen

– Foto: Carsten Trebuth

Am 21. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg, dem zweiten nach der Winterpause, geht es nach einem chaotischen letzten Wochenende (gleich vier Absagen) wieder um Rhythmus – und um die Nerven. An der Spitze marschieren VfR Mannheim und VfR Aalen punktgleich mit 45 Zählern, dahinter schieben sich TSV Essingen und SV Oberachern (je 32) in Stellung. Unten bleibt es gnadenlos: vier Absteiger, kein Relegationsnetz nach unten. Genau deshalb hat dieser Spieltag überall diese Schärfe: Wer jetzt stolpert, spürt es sofort in der Tabelle – und im Kopf.

Ein Duell aus der Zone, in der jeder Punkt nach Beruhigung schmeckt. 1. Göppinger SV (Absteiger) steht als Neunter bei 25 Punkten (20 Spiele, 34:27 Tore) und möchte das Mittelfeld stabilisieren. 1. FC Normannia Gmünd ist 14. mit 21 Punkten (20 Spiele, 28:29 Tore) und spürt den Druck von unten. Das Hinspiel am 22.08.25 war klar: Normannia Gmünd – Göppingen 0:2. Für Gmünd ist das die offene Rechnung, für Göppingen die Chance, die damalige Effizienz zu bestätigen – in einem Spiel, das im Abstiegskampf mehr Bedeutung hat, als es die Plätze auf den ersten Blick verraten.

Hier treffen zwei Teams aufeinander, die im Mittelfeld nicht weit auseinanderliegen – und doch um ganz unterschiedliche Ruhe kämpfen. FC 08 Villingen (Absteiger) ist Siebter mit 29 Punkten (20 Spiele, 38:37 Tore), 1. CfR Pforzheim steht als Zwölfter bei 24 Punkten (19 Spiele, 37:35 Tore). Das Hinspiel am 23.08.25 endete 1:1: Pforzheim – Villingen 1:1. Ein Ergebnis, das damals niemandem wirklich Sicherheit gab. Jetzt, nach der Pause, wird es zum Maßstab: Wer dieses Remis in einen Sieg verwandelt, nimmt dem Frühjahr ein Stück Angst.

Sa., 28.02.2026, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 14:30 live PUSH



Ein Spiel zwischen Ambition und Alltagssorge. TSV Essingen steht als Dritter bei 32 Punkten (20 Spiele, 32:33 Tore) – bemerkenswert eng im Torverhältnis, aber stabil in der Punkteausbeute. Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) ist Elfter mit 25 Punkten (20 Spiele, 30:33 Tore) und damit im großen Feld, in dem ein guter Lauf alles verschieben kann. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Essingen auswärts 1:0: Neckarsulm – Essingen 0:1. Essingen will oben dranbleiben, Neckarsulm will zeigen, dass man gegen die Spitzengruppe nicht nur knapp verliert, sondern auch selbst zuschlagen kann.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FC Nöttingen FC Nöttingen 15:00 PUSH



Der Tabellenführer und die Probe auf seine Autorität. VfR Mannheim führt mit 45 Punkten (19 Spiele, 48:12 Tore) – mit Abstand der stabilsten Abwehr der Liga. FC Nöttingen steht als Sechster bei 29 Punkten (19 Spiele, 41:37 Tore) und bringt damit Tore und Risiko mit. Das Hinspiel am 22.08.25 war eindeutig: Nöttingen – Mannheim 0:2. Mannheim wird genau diese Klarheit wieder suchen, weil an der Spitze jeder Punkt zählt – Aalen lauert punktgleich. Nöttingen braucht dagegen ein Spiel, das nicht wieder nach „ordentlicher Leistung, aber keine Punkte" aussieht, sondern nach einem echten Angriff auf die Ordnung dieser Liga.



Hier prallt Abstiegskampf auf die Sehnsucht nach oben. FSV Hollenbach ist 16. mit 20 Punkten (20 Spiele, 31:38 Tore) und steckt mitten im Kampf gegen die vier Abstiegsplätze. FV Ravensburg steht als Fünfter bei 31 Punkten (19 Spiele, 33:36 Tore) – oben dran, aber mit einer Tordifferenz, die zeigt, wie schnell Spiele kippen. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 2:2: Ravensburg – Hollenbach 2:2. Hollenbach wird dieses Remis als Beweis sehen, dass man Ravensburg standhalten kann. Ravensburg weiß: Genau solche Partien entscheiden, ob man oben ernsthaft mitmischt oder im Mittelfeld versandet.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II FC Denzlingen Denzlingen 15:00 PUSH



Ein Spiel, das für beide Teams nach Pflicht klingt – nur aus völlig verschiedenen Gründen. Karlsruher SC II (Aufsteiger) ist Zehnter mit 25 Punkten (20 Spiele, 32:34 Tore) und kann mit einem Sieg weiter Abstand zu den gefährlichen Plätzen schaffen. FC Denzlingen (Aufsteiger) ist 18. mit 13 Punkten (19 Spiele, 22:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 22.08.25 endete 2:2: Denzlingen – Karlsruhe II 2:2. Für Denzlingen ist dieses Ergebnis Hoffnung in Zahlenform: Man kann punkten. Für Karlsruhe II ist es Warnung: Wer nachlässig ist, lässt unten Leben.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen SV Oberachern Oberachern 15:00 PUSH



Ein Duell, das wie ein Schnitt durch die Tabelle wirkt. SSV Reutlingen steht als 15. bei 20 Punkten (19 Spiele, 29:35 Tore) und braucht dringend Stabilität. SV Oberachern ist Vierter mit 32 Punkten (19 Spiele, 29:36 Tore) und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0: Oberachern – Reutlingen 0:0. Damals war es ein Spiel ohne Durchbruch, jetzt wird genau das zur Frage: Wer findet nach der Pause die Entschlossenheit, dieses Duell endlich zu kippen?



Wenn der Zweite den Siebzehnten empfängt, ist das Wort „Druck" fast zu klein. VfR Aalen steht punktgleich mit Mannheim bei 45 Punkten, hat aber erst 18 Spiele absolviert (40:10 Tore) – und damit das klare Signal: Hier liegt Potenzial, aber auch Verpflichtung. FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist 17. mit 18 Punkten (20 Spiele, 30:41 Tore) und kämpft ums Überleben in einer Liga mit vier Absteigern. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0: Bissingen – Aalen 0:0. Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so gefährlich: Für Aalen ist es eine Warnung vor Geduldsspielen. Für Bissingen ist es der Beweis, dass man den Favoriten zumindest stoppen kann – und dass ein Punkt manchmal wie ein Rettungsring wirkt.



Hier steht ein Duell zwischen Mittelfeld und Abstiegszone an, aber mit offenem Ausgang. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) ist Achter mit 26 Punkten (19 Spiele, 31:44 Tore) – offensiv fähig, defensiv anfällig. TSG Backnang steht als 13. bei 22 Punkten (20 Spiele, 30:43 Tore) und braucht Punkte, um nicht tiefer hineinzurutschen. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Singen auswärts 2:1: Backnang – Singen 1:2. Backnang hat also etwas gutzumachen, Singen will bestätigen, dass man diese engen Spiele ziehen kann. In einer Liga mit vier Absteigern ist genau das oft der Unterschied zwischen ruhigem Frühling und nervösem Endspurt.