Direkte Rückkehr perfekt! Nächster Oberliga-Aufsteiger steht fest

In der vergangenen Saison stieg die DJK Adler Union Frintrop am letzten Spieltag in der Nachspielzeit aus der Oberliga Niederrhein ab. Ein Jahr später feiern die Essener ihr Comeback: Die Elf von Marcel Cornelissen hat am 32. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, die Vizemeisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga gesichert.