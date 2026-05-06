Direkte Rückkehr: MTV Ramelsloh macht Kreisliga-Aufstieg perfekt

Die Nervosität war dem Favoriten ein wenig anzumerken, der trotz aller Balldominanz zunächst selten torgefährlich wurde. Schließlich war es doch Tim-Ole Bleich, der kurz vor der Pause den Führungstreffer markierte (38.). Estetal wehrte sich jedoch gegen die drohende Niederlage und schlug kurz nach dem Seitenwechsel zurück. Nach einem ruhenden Ball drückte Robin Hinrichs das Leder zum Ausgleich über die Linie (49.).

Auf der anderen Seite bekam der MTV einen Strafstoß zugesprochen, den Bleich zur erneuten Führung verwandelte (53.). Doch wieder blieb die SGE II zunächst im Rennen, weil Kevin Schweer bei einer Mehrfachchance letztlich doch noch vollstreckte (61.). Die Schlüsselszene der Begegnung ereignete sich dann, als Mike Teichler nicht nur einen Strafstoß verursachte, sondern auch noch die Ampelkarte sah. Mit dem fälligen Elfmeter eröffnete Bleich die Feierlichkeiten der Ramelsloher (71.).

In Überzahl boten sich den Hausherren die nötigen Räume, durch die Samuel Morisse (79.) und Marvin Gnadt (88.) die weiteren Treffer zum 5:2-Endstand erzielten. Damit kann nur noch die Eintracht Elbmarsch II den MTV überholen, der mit einem weiteren Dreier trotzdem auch schon vorzeitig die Meisterschaft eintüten würde.