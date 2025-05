Direkte Kellerduelle in Niestetal und Eiterfeld – wer steigt ab?

Dörnberg steht unter Zugzwang, hat den Ligaverbleib aber selbst in der Hand. Beim individuell stark besetzten OSC, der zuletzt ein 0:5 in Eichenzell kassierte, erwartet die Gäste ein schwieriges Spiel – auch emotional, da viele Dörnberger Akteure eine Vellmarer Vergangenheit haben. Torwartprobleme erschweren die Lage zusätzlich.

Nach dem klaren Sieg in Bronnzell hofft Sandershausen auf den nächsten Coup, um die Klasse doch noch zu halten. Eichenzell will mit einem weiteren Erfolg den Klassenerhalt fixieren, muss aber auf den langzeitverletzten Kapitän Kratz verzichten. Spannung ist garantiert in einem Duell, in dem keiner verlieren darf.