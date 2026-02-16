 2026-02-09T08:36:21.830Z

Direkte Ecke und Duell auf Augenhöhe zwischen WSC FRISIA und Großefehn

Wilhelmshaven mit den größeren Spielanteilen

sv_grossefehn - Instagram

Der WSC FRISIA Wilhelmshaven hat sich in einem Vorbereitungsspiel von dem SV Großefehn unentschieden getrennt. Die Partie war geprägt von hoher Intensität sowie zahlreichen Umschalt- und Pressingphasen.

Nach Einschätzung des WSC präsentierte sich die Mannschaft im Vergleich zur vorherigen Begegnung am Mittwoch stabiler und besser organisiert. Die Führung für Wilhelmshaven erzielte Jendrik Janßen mit einer direkt verwandelten Ecke.

Die Gäste aus Großefehn entwickelten im Offensivspiel nur wenige klare Ideen, kamen jedoch zum Ausgleich, nachdem der WSC im Vorwärtsgang zu weit aufgerückt war. Torjäger Klaas Bikker entschied ein Laufduell für sich und schob zum Treffer ein.

Kurz vor Spielende verletzte sich Dennis Müller, der unglücklich auf die Schulter fiel. Der Verein wünschte ihm gute Besserung.

Am Mittwoch, 18.02.2026, bestreitet der WSC FRISIA Wilhelmshaven das nächste Testspiel im heimischen Stadion gegen den FC Zetel.