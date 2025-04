Direkte Duelle in Northeim und Lengede; SVG will Hinspiel wiederholen

Acosta holte 14 Punkte aus sechs Spielen. Göttingen 05 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Zwei enorm formstarke Teams treffen also in Göttingen aufeinander und es wird spannend sein, zu sehen, ob eine der beiden Serien reißen wird. Das Hinspiel jedenfalls gewann Göttingen locker mit 3:0.

Im Hinspiel stand Petershütte am Rande eines Sieges, kassierte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Zuletzt blieb man aber zwei Mal ungeschlagen und will an das Auswärtsspiel in Bleckenstedt anknüpfen. Auf Seiten der Eintracht hat man noch fünf Punkte Vorsprung, aber auch zwei Partien mehr absolviert. Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet.