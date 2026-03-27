Direkte Duelle in Nordhorn und Bevern, Kellerduell in Vechta

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der 22. Spieltag der Landesliga Weser-Ems startet bereits am Samstag, wenn Vorwärts Nordhorn die Chance hat, vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Am Sonntag dann kommt es zu enorm spannenden direkten Duellen an der Spitze. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Zwei Liganeulinge treffen aufeinander. Das Hinspiel endete 1:1, wobei Lohne mit der Heimschwäche und zwei Niederlagen im Rücken das Ergebnis wohl nehmen würde am Sonntag. Oldenburg verlor aus den vergangenen ach Partien nur eines und will weiter klettern.

Papenburg geht beim Tabellenletzten als klarer Favorit ins Spiel und steht vor einem Pflichtsieg. Nach den zwei Niederlagen zuletzt müssen die Blau-Weißen fast schon gewinnen, um die Konkurrenz nicht davonziehen zu lassen. Das klappte im Hinspiel gut. Damals gewann Papenburg 6:2.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

Seit fünf direkten Duellen wechselte sich der Sieger zwischen den beiden Kontrahenten ab. Das Hinspiel gewann Schüttorf mit 2:1, sodass Dinklage wieder an der Reihe wäre. Tabellarisch heißt es Platz zehn gegen acht.

Morgen, 16:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts TuS Esens TuS Esens 16:00 PUSH

Bereits am Samstag empfängt der Tabellenzweite aus Nordhorn den Tabellen-Dreizehnten Esens. Das Hinspiel gewann Esens überraschend mit 3:0. Somit hat Nordhorn noch eine Rechnung offen und will im zehnten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben, um wenigstens vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Brake SV Brake SC Melle 03 SC Melle 03 15:00 live PUSH

Brake empfängt Melle. Das Hinspiel gewann der SC Melle mit 3:1. Zuletzt gewannen die Gäste jedoch nur eine von sechs Ligapartien. Brake hingegen hat einen passablen Lauf und sprang bis auf Rang zwölf. Der Klassenerhalt ist in Reichweite. Dafür wären Punkte am Sonntag sehr hilfreich.

Kellerduell in Vechta. Platz 15 gegen 14, wobei Firrel fünf Punkte Vorsprung hat. Der Druck ist bei beiden Seiten enorm hoch. Bisher stand man sich vier Mal gegenüber. Zwei Mal gewann Firrel, zwei Partien endeten Remis. Vielleicht ein gutes Omen für Firrel, um nach fünf sieglosen Partien wieder dreifach zu punkten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn BV Garrel BV Garrel 15:00 PUSH

Spitzenspiel Nr.1: Eintracht Nordhorn empfängt Garrel. Platz sechs vs. Platz vier, wobei Garrel sechs Punkte Vorsprung hat. Allerdings gewann Nordhorn unter der Woche gegen Bevern und zeigte seiner Qualität. Auch das Hinspiel gewann Nordhorn mit 3:1. Ein enorm spannendes Spiel kann erwartet werden.