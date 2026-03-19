Direkte Duelle in Lehndorf und beim RSV, Spitzenspiel im Prinzenpark

– Foto: Jens Grothe

Bereits am heutigen Donnerstag startet der 17. Spieltag der Kreisliga Braunschweig mit einem richtigen Kracher zweier Aufsteiger. Am Sonntag dann das absolute Kellerduell in Lehndorf und ein Topspiel im Prinzenpark. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Heute, 19:00 Uhr RSV Braunschweig RSV Braunsch FC Wenden FC Wenden II 19:00 PUSH

Zwei Aufsteiger, Tabellennachbarn und Abstiegskampf pur! Gute Voraussetzungen für einen Flutlicht-Knaller. RSV steht in der Heimtabelle auf dem letzten Platz und im Gesamten liegt man zwei Punkte hinter Wenden auf Rang zwölf. Das Hinspiel konnte RSV jedoch mit 1:0 gewinnen.

So., 22.03.2026, 11:30 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw II TV Mascherode 1919 Mascherode 11:30 PUSH

Die Freien Turner gewannen in der Vorsaison beide Partien gegen Mascherode und konnten auch das Hinspiel mit 6:5 gewinnen. Mascherode hat jedoch sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert. Die Gäste sind aktuell in der Pole-Position auf den Titel und sollten gegen die Freien Turner bestehen, um am Ende ganz oben zu stehen.

Lamme verlor die letzten sechs Partien gegen Rot-Weiß. So auch das Hinspiel mit 3:2. Der Tabellenführer kassierte zuletzt seine zweite Saisonniederlage und Lamme steht heim auf dem dritten Platz. Vielleicht ein gutes Omen, um eine Überraschung gegen den Tabellenführer zu landen.

Vahdet auf Rang sieben hat ein Spiel mehr absolviert und einen Punkt Vorsprung auf Melverode-Heidberg auf Platz neun. Die Gäste konnten die letzten drei direkten Duelle gegen Vahdet gewinnen und schossen dabei 15 Tore. Mal gucken, ob und wie viele am Sonntag dazukommen werden.

So., 22.03.2026, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel SV Stöckheim SV Stöckheim 12:00 PUSH

Weddel konnte in der laufenden Saison schon zwei Mal gegen Stöckheim gewinnen (7:6 n.E. im Pokal und 2:1 im Hinspiel). In der Saison zuvor endeten beide direkten Duelle mit 2:2. Weddel auf Platz vier hat ein Spiel weniger absolviert und dabei vier Punkte Vorsprung vor Stöckheim, das ebenfalls auf einen starken sechsten Platz steht.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede HSC Leu Braunschweig HSC Leu 14:00 PUSH

Kralenriede als Tabellen-Fünfter empfängt den Tabellen-Neunten HSC Leu, der sich zuletzt aus dem Keller schoss. Das Hinspiel endete 0:0, doch davor gab es zwei torreiche Siege für den HSC Leu.

So., 22.03.2026, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II SV Olympia Braunschweig SV Olympia 10:00 PUSH