 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Direkte Duelle in Lehndorf und beim RSV, Spitzenspiel im Prinzenpark

Tabellennachbarn bei Vahdet

von NK · Heute, 01:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Grothe

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Bereits am heutigen Donnerstag startet der 17. Spieltag der Kreisliga Braunschweig mit einem richtigen Kracher zweier Aufsteiger. Am Sonntag dann das absolute Kellerduell in Lehndorf und ein Topspiel im Prinzenpark. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Heute, 19:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
19:00

Zwei Aufsteiger, Tabellennachbarn und Abstiegskampf pur! Gute Voraussetzungen für einen Flutlicht-Knaller. RSV steht in der Heimtabelle auf dem letzten Platz und im Gesamten liegt man zwei Punkte hinter Wenden auf Rang zwölf. Das Hinspiel konnte RSV jedoch mit 1:0 gewinnen.

So., 22.03.2026, 11:30 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
11:30

Die Freien Turner gewannen in der Vorsaison beide Partien gegen Mascherode und konnten auch das Hinspiel mit 6:5 gewinnen. Mascherode hat jedoch sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert. Die Gäste sind aktuell in der Pole-Position auf den Titel und sollten gegen die Freien Turner bestehen, um am Ende ganz oben zu stehen.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
11:00

Lamme verlor die letzten sechs Partien gegen Rot-Weiß. So auch das Hinspiel mit 3:2. Der Tabellenführer kassierte zuletzt seine zweite Saisonniederlage und Lamme steht heim auf dem dritten Platz. Vielleicht ein gutes Omen, um eine Überraschung gegen den Tabellenführer zu landen.

So., 22.03.2026, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
12:00

Vahdet auf Rang sieben hat ein Spiel mehr absolviert und einen Punkt Vorsprung auf Melverode-Heidberg auf Platz neun. Die Gäste konnten die letzten drei direkten Duelle gegen Vahdet gewinnen und schossen dabei 15 Tore. Mal gucken, ob und wie viele am Sonntag dazukommen werden.

So., 22.03.2026, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
12:00

Weddel konnte in der laufenden Saison schon zwei Mal gegen Stöckheim gewinnen (7:6 n.E. im Pokal und 2:1 im Hinspiel). In der Saison zuvor endeten beide direkten Duelle mit 2:2. Weddel auf Platz vier hat ein Spiel weniger absolviert und dabei vier Punkte Vorsprung vor Stöckheim, das ebenfalls auf einen starken sechsten Platz steht.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
14:00

Kralenriede als Tabellen-Fünfter empfängt den Tabellen-Neunten HSC Leu, der sich zuletzt aus dem Keller schoss. Das Hinspiel endete 0:0, doch davor gab es zwei torreiche Siege für den HSC Leu.

So., 22.03.2026, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
10:00

In Lehndorf kommt es zum absoluten Kellerkracher. Der Letzte empfängt den punktgleichen Vorletzten, der auswärts jedoch noch keinen einzigen Zähler holte. Zuletzt konnte Olympia zwei direkte Duelle deutlich gegen Lehndorf gewinnen. Vielleicht ein gutes Omen für Sonntag.