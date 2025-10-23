Direkte Duelle in Firrel und Vechta, Mühlen vor Spitzenspiel

Zwar begann der 13. Spieltag schon mit dem Duell zwischen Melle und Vorwärts Nordhorn, das die Nordhorner für sich entscheiden konnten, doch auch der Rest des Spieltags hat es in sich. Kellerduelle und ein Spitzenspiel in Mühlen. Wir schauen auf die Partien des Wochenendes.

Das Duell zweier formstarker Teams. Aufsteiger Nordhorn zeigte sich zuletzt stabil und will gegen Bevern nachlegen. Die Gäste zählen offensiv zu den gefährlichsten Teams der Liga (36 Tore in 11 Spielen). Beide Teams sind punktgleich und Tabellennachbarn. Die Eintracht will sich für die Pokalniederlage im Juni revanchieren.

Bereits am Freitag ein echtes Highlight. Der VfL Oldenburg empfängt den Tabellenführer aus Papenburg. Beide Teams sind seit Wochen in guter Form: Oldenburg hat aus den letzten vier Spielen acht Punkte geholt, Papenburg gewann das Topspiel in Schüttorf souverän. Für die Gäste geht es darum, die Spitzenposition zu festigen – der VfL will dagegen beweisen, dass er jeden Gegner schlagen kann.

Der 13. auf den Achten. Brake steht mit nur vier Punkten tief im Abstiegssumpf und muss dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Dinklage dagegen will nach der klaren Niederlage gegen Melle eine Reaktion zeigen. Die letzten direkten Duelle stammen von 2014-2019. Damals blieb Brake sechs Mal unbesiegt und gewann davon fünf Spiele. Vielleicht ein gutes Omen.

Kellerduell in Vechta: Die Hausherren stehen mit nur sieben Punkten auf Rang 14, Voxtrup mit vier Zählern auf dem letzten Platz. Beide Mannschaften warten seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Für den Verlierer könnte die Luft im Tabellenkeller hauchdünn werden.

Beide Teams stehen mit 13 Punkten im unteren Tabellendrittel und benötigen dringend einen Sieg. Firrel konnte zuletzt nicht überzeugen und kassierte in Nordhorn eine bittere 0:6-Pleite. Lohne II reist nach der Heimniederlage gegen Garrel ebenfalls angeschlagen an – ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Kellerteams.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel TuS Esens TuS Esens 15:00 PUSH

Garrel präsentiert sich derzeit in starker Form und will nach dem Auswärtssieg in Lohne die Erfolgsserie fortsetzen. Für Aufsteiger Esens, der zuletzt gegen Mühlen lange mithielt, aber am Ende unterlag, geht es um jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hausherren.