Direkte Duelle im Tabellenkeller – Rothenfelde will Serie fortsetzen

Glandorf steht zwar im gesicherten Mittelfeld, ist aber bei dieser engen Tabellensituation gewarnt und kann gegen Georgsmarienhütte letzte Zweifel beseitigen. Die Viktoria will nach der bitteren Niederlage unter der Woche gegen Venne wieder zurück in die Spur finden, um im Saionendspurt noch ein paar Plätze gut zu machen.

Beide Teams können die restlichen Spiele entspannt angehen, denn sowohl nach oben als auch nach unten wird wohl nichts passieren. Höchstens die Gäste aus Lechtingen sollten nicht all zu locker in die Partie gehen, denn rein rechnerisch wäre der Abstieg sogar noch möglich. Das Hinspiel gewannen die Sportfreunde knapp mit 2:1.

Hollage geht mit drei Siegen am Stück in die Partie und kämpft nach wie vor um die Tabellenspitze. Mit dem TSV Wallenhorst reist nun eine bereits abgestiegene Mannschaft an, die nächste Saison den Neustart in der Kreisliga antreten wird. Die Favoritenrolle ist vor der Partie klar verteilt, auch das 2:0 aus dem Hinspiel spricht für Blau-Weiß.