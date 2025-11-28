Direkte Duelle im Tabellenkeller, Rheydt muss gegen Neuwerk ran

Am Freitagabend gibt es gleich zwei Spiele für die Fußball-Liebhaber im Kreis Mönchengladbach/Viersen. In einem der Duelle trifft der SC Rheindahlen auf die SpVg Odenkirchen II. Beide Teams reisen mit viel gewonnenem Selbstvertrauen zur Begegnung an. Während die Rheindahlener die vergangenen drei Liga-Partien für sich entscheiden konnten, haben die Gäste eine anhaltende Siegesserie von zwei Spielen vorzuweisen. Somit verabschiedeten sich beide Mannschaften zunächst aus dem Tabellenkeller. Der Sieger des direkten Aufeinandertreffens könnte in der Tabelle klettern.

Im zweiten Freitagabend-Spiel treffen der Rheydter SV und die Sportfreunde Neuwerk II aufeinander. Durch sechs Liga-Dreier in Serie verschaffte sich der Liga-Primus einen Vorsprung von acht Zählern auf Tabellenplatz Zwei. Diese komfortable Tabellenführung will der SV mit einem weiteren Erfolg beibehalten, oder sogar ausbauen. Allerdings ist der kommende Gegner stark in Form, denn die Neuwerker sind seit fünf Partien ungeschlagen und kletterten somit bis auf den neunten Rang. Mit einer Überraschung in Rheydt wäre der siebte Tabellenplatz für die Sportfreunde möglich.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 15:15 PUSH

Für die Red Stars Mönchengladbach ist der kommende Spieltag von großer Bedeutung. Die Gladbacher treffen auf den SV Schelsen, der ebenfalls im Tabellenkeller steht. Allerdings trennen die beiden Mannschaften schon ganze acht Punkte in der Tabelle - ein Sieg ist somit fast schon Pflicht für die Red Stars. Die Schelsener tankten am vergangenen Spieltag mit einem 6:0-Erfolg gegen Wickrathhahn viel Selbstbewusstsein und verschafften sich somit Luft im Keller. Mit einem weiteren Dreier würde sich der SV ein gutes Polster auf die rote Zone verschaffen.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr TuS Liedberg Liedberg SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:00 PUSH

Durch drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen verlor der SV Otzenrath den Anschluss auf die Tabellenspitze und fiel zurück auf den vierten Rang. Die zweite aufeinanderfolgende Pleite musste der SV mit dem bitteren 0:1 in Neersbroich hinnehmen. Im kommenden Duell mit dem TuS Liedberg wollen die Otzenrather zurück auf die Siegerstraße gelangen. Die ungeschlagene Serie der Liedberger von insgesamt vier Partien endete am vergangenen Spieltag in Odenkirchen. Somit verlor der TuS den siebten Platz, den er sich durch einen Sieg gegen den SV zurückholen kann.

Die Sportfreunde Neersbroich sind trotz acht Punkten Rückstands auf die Spitze der erste Verfolger des Rheydter SV. Diesen Titel behielten sie am vergangenen Spieltag mit einem wichtigen Auswärtsdreier in Otzenrath. Nun wartet mit dem VfB Korschenbroich ein weiterer harter Brocken auf die Sportfreunde, denn der Aufsteiger sicherte sich acht Zähler aus den vergangenen fünf Spielen. Nur gegen den Liga-Primus aus Rheydt und Liedberg musste sich Korschenbroich in der bisherigen Saison geschlagen geben. Während Neersbroich den zweiten Platz verteidigen will, hat Korschenbroich den dritten Rang im Blick.