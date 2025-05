Direkte Duelle im Kampf um Rang zwei

Gerade noch so konnte der FC Forst einen Zähler in Kronau ergattern. „Letztes Woche haben wir tief in der Nachspielzeit in Kronau den Ausgleich erzielen können. Das Spiel war in der ersten Halbzeit noch relativ ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir wie in den letzten drei Spielen jeweils einen Elfmeter gegen uns verursacht und gerieten in Rückstand. Erst danach haben wir ein gutes Spiel gemacht und hatten mehrmals riesige Chancen zum Ausgleich. Dass es bis zur letzten Aktion im Spiel dauerte, ist natürlich etwas glücklich, aber nicht unverdient“, kommentierte Patrick Stucke das 1:1.

Nächster FCF-Gegner ist Wiesental – Stucke dazu: „Im letzten Heimspiel der Saison wartet eine weitere unangenehme Aufgabe auf uns. Wiesental konnte zuletzt gut punkten und hat uns in der Vergangenheit immer vor einige Probleme gestellt. Wir wollen den Relegationsplatz jedoch die letzten beiden Spiele nicht mehr abgeben und uns mit drei Punkten, in meinem letzten Heimspiel beim FC Forst, verabschieden.“

Einen frühen Rückstand bog der TSV Wiesental gegen Menzingen nach der Pause in einen Sieg um. „Wir gehen gegen Menzingen früh in Rückstand, aber haben ab spätestens dann das Spiel in die Hand genommen, uns etliche Großchancen herausgespielt und hoch verdient gewonnen. Wir müssen uns nur vorwerfen, dass zwei Tore mit diesen Chancen leider viel zu wenig ist. Das geht besser, aber wenn du hinten nichts zulässt, reicht das auch für die drei Punkte“, blickte Tim Ronecker zurück.

Auch aufgrund der parallelen Ergebnisse hat der TSV noch eine Außenseiterchance auf den zweiten Platz. Ronecker freut sich daher auf das Gastspiel am Forster Waldsee: „Jetzt spielen wir in Forst und sind froh, dass es irgendwie doch noch um bisschen was geht. Wir wollen unsere Serie weiterausbauen und unbedingt am Wochenende die drei Punkte holen. Gegen Forst sind es immer besondere Duelle, wir sind heiß und freuen uns sehr drauf.“

PROGNOSE:

Der TSV Wiesental gewinnt in Forst.