Direkte Duelle im Abstiegskampf

Kirrlach überraschte zuletzt, indem man mit 2:0 gegen den FC Östringen gewann. Nun geht es gegen den FC Friedrichstal. Sollte der FC Kirrlach das anstehende Duell für sich entscheiden, würde man die direkten Abstiegsplätze definitiv verlassen. Je nach Ausgang der Wiesentaler Partie winkt sogar Platz 13. Friedrichstal gewann in der Rückrunde bisher lediglich einmal, wird jedoch gewarnt sein.

Das Duell zwischen der SpVgg Durlach-Aue und dem SV Langensteinbach ist das Topspiel des Spieltags. Während das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Hinserie noch Erster gegen Zweiter bedeutete, trifft am Montag "nur" der Zweite auf den Dritten. Bei einem Blick auf die Tabelle sind die Rollen jedoch recht klar verteilt. Durlach-Aue geht als Favorit in die Partie.