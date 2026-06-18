Direktabnahme unter die Latte

Dass Alter kein Hindernis für fußballerische Qualität und Abschlussstärke sein muss, zeigt sich nicht nur bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanda und Mexiko, wo zahlreiche gestandene Spieler jenseits der 30 mit beachtlichen Leistungen aufwarten, sondern auch im niedersächsischen Amateurfußball. Philip Heuer von der Ü 32 der SG Diepholz/St.
Hülfe hat im Halbfinale des Krombacher Kreispokals unter Beweis gestellt, dass er mit seinen
32 Jahren eine enorme Schusskraft und Präzision besitzt. Im Duell beim FC Sulingen lag seine Mannschaft Mitte des zweiten Durchgangs bereits mit 1:3 in Rückstand, als Heuer nach einer Ecke und einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag den Ball rund 25 Meter vor dem Tor auf seinem linken Fußball hatte. Der 32-Järhige zögerte nicht lange und hämmerte den Ball per Direktabnahme unhaltbar unter die Latte.
Zwar verpasste die Spielgemeinschaft aus Diepholz und St. Hülfe am Ende mit 2:4 den Finaleinzug. Für Heuer war das Halbfinale dennoch ein kleiner Erfolg, denn sein sehenswerter Treffer wurde nun mit 27,27 Prozent aller Stimmen zum NFV-Tor des Monats Mai gewählt. Auf Platz zwei folgt Mirco Taubert (TSV Friesenstolz Riepe) mit 22,13 Prozent vor Stephan Blödorn vom VfL Oldenburg III (14,41 Prozent).
Das komplette Ranking (insgesamt wurden 583 Stimmen abgegeben):
1. Philip Heuer (SG Diepholz/St. Hülfe Ü 32) 27,27 %
2. Mirco Taubert (TSV Friesenstolz Riepe) 22,13 %
3. Stephan Blödorn (VfL Oldenburg III) 14,41 %
4. David Haaker (SV Holdenstedt) 13,72 %
4. Christian Beck (FSV Schöningen) 12,18 %
6. Phil Schlüschen (TuS Reppenstedt) 6,86 %
7. Marius Witt (SV Weyhe)