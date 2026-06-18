Direktabnahme unter die Latte

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Dass Alter kein Hindernis für fußballerische Qualität und Abschlussstärke sein muss, zeigt sich nicht nur bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanda und Mexiko, wo zahlreiche gestandene Spieler jenseits der 30 mit beachtlichen Leistungen aufwarten, sondern auch im niedersächsischen Amateurfußball. Philip Heuer von der Ü 32 der SG Diepholz/St.

Hülfe hat im Halbfinale des Krombacher Kreispokals unter Beweis gestellt, dass er mit seinen

32 Jahren eine enorme Schusskraft und Präzision besitzt. Im Duell beim FC Sulingen lag seine Mannschaft Mitte des zweiten Durchgangs bereits mit 1:3 in Rückstand, als Heuer nach einer Ecke und einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag den Ball rund 25 Meter vor dem Tor auf seinem linken Fußball hatte. Der 32-Järhige zögerte nicht lange und hämmerte den Ball per Direktabnahme unhaltbar unter die Latte.