Direktabnahme in den Winkel

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Landesligapartie zwischen dem SC BW 94 Papenburg und dem TuS Esens fiel die Entscheidung. Nach einem geblockten Schussversuch sprang der Ball zu Ole Eucken, der aus rund dreiundzwanzig Metern nicht zögerte und den Ball mit dem rechten Fuß präzise in den rechten Winkel setzte. Der Treffer zum 1:0 bedeutete zugleich den Endstand und sicherte den Gastgebern die Verteidigung der Tabellenführung.
Der zwölfte Saisontreffer des neunundzwanzigjährigen Offensivspielers wurde nun zum NFV-Tor des Monats Oktober gewählt – präsentiert von Krombacher. Mit 26,52 Prozent aller Stimmen setzte sich Eucken im landesweiten Voting durch. Dahinter folgten Julian Klundt vom TSV Dollbergen mit 22,98 Prozent sowie Kremtim Berisha vom SV Türk Gücü Hildesheim mit 21,70 Prozent.
Insgesamt wurden 705 Stimmen abgegeben. Das vollständige Ranking lautet:
Ole Eucken (SV BW 94 Papenburg) 26,52 Prozent
Julian Klundt (TSV Dollbergen) 22,98 Prozent
Kremtim Berisha (SV Türk Gücü Hildesheim) 21,70 Prozent
Sascha Damm (SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen) 12,62 Prozent
Mick Gudra (VfV Borussia 06 Hildesheim) 7,23 Prozent
Fabian Schmit (SV Adler Messingen) 4,96 Prozent
Moritz Waldow (TuS Bersenbrück) 3,97 Prozent