Direktabnahme in den Winkel

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Landesligapartie zwischen dem SC BW 94 Papenburg und dem TuS Esens fiel die Entscheidung. Nach einem geblockten Schussversuch sprang der Ball zu Ole Eucken, der aus rund dreiundzwanzig Metern nicht zögerte und den Ball mit dem rechten Fuß präzise in den rechten Winkel setzte. Der Treffer zum 1:0 bedeutete zugleich den Endstand und sicherte den Gastgebern die Verteidigung der Tabellenführung.