Direktabnahme aus der eigenen Hälfte! Aydin erzielt NFV-Tor des Monats

– Foto: NFV

Ugur Aydin reagierte nach einem Fehlpass eines gegnerischen Verteidigers gedankenschnell und schloss mit nur einem Ballkontakt ab: Aus der eigenen Hälfte segelte der Schuss des 30‑Jährigen in hohem Bogen ins Tor – ein Treffer, der nun zum NFV‑Tor des Monats August gewählt wurde.

Mit 41,21 Prozent der Stimmen setzte sich der Offensivspieler des HSC BW Tündern an die Spitze. Dahinter folgen Nils Göwecke (MTV Wolfenbüttel) mit 22,97 Prozent und Tim Kasterlek (TSV Jahn Carolinensiel) mit 9,56 Prozent. Auf den weiteren Plätzen: Fabienne Stelljes (ATSV Scharmbeckstotel) 7,69 Prozent, Tjerk Johannsen (VSK Osterholz‑Scharmbeck) 7,47 Prozent, Mahdi Biso (VfV Borussia 06 Hildesheim) 7,03 Prozent sowie Carsten Wolf (SV Alfeld) 4,07 Prozent. Insgesamt wurden 910 Stimmen abgegeben. >> Klickt hier, um das Tor des Monats im Video zu sehen.