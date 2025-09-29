Direkt zu Beginn der Partie: FSV führt durch Tor aus 40 Metern

Nicht aus den Augen ließen die Höhenrainer um Johannes Ohlhof (re.) die Benediktbeurer wie hier Jakob Heiss. – Foto: DH

FSV Höhenrain nutzt die Fehler des TSV und gewinnt die Partie. SF Bichl verpasst erneut einen Sieg und verweilt auf dem vorletzten Tabellenplatz

TSV Benediktbeuern - FSV Höhenrain 1:2 (1:1) – Gleich zu Beginn der Partie gab es eine kuriose Szene: In der ersten Minute kommt TSV-Keeper Benedikt Hartmann zur Klärung eines Gästeangriffs aus seinem Kasten und schlägt den Ball vor der Sechzehnmeterlinie aus der Gefahrenzone. Das Spielgerät landet im Mittelfeld allerdings beim Höhenrainer Johannes Feirer, der mit einer Bogenlampe aus 40 Metern den zurückeilenden Hartmann überwindet und zum überraschenden 1:0 trifft. Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern FSV Höhenrain Höhenrain 1 2 Abpfiff

FSV Höhenrain hat mehr Spielanteile Die Hausherren zeigten sich von dem frühen Rückstand nur wenig geschockt, diktierten zunächst das Geschehen. Der Ausgleichstreffer schien eine Frage der Zeit zu sein. Richtig dicke Möglichkeiten sprangen freilich nicht heraus, bis schließlich Jakob Heiss von Johannes Ohlhof im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Benedikt Guggemos (21.) verwandelte souverän vom Punkt.

Fortan verloren die Gastgeber aber die bisher gezeigte Sicherheit. Fehlpässe im Aufbauspiel häuften sich, viel Ballannahmen misslangen. So hatte Höhenrain zum Ende der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, Kilian Mühr vergab sogar die große Chance zur erneuten Gästeführung. Seinen strammen Schuss aus kurzer Distanz lenkte Hartmann über die Latte. TSV Benediktbeuern macht den Fehler Nach Wiederbeginn bestimmten die Platzherren erneut das Geschehen. Nur Zwingendes wurde den Zuschauern nicht geboten, dafür ein erneuter Fehler, den Höhenrain durch Johannes Feirer eiskalt nutzte. In der Schlussphase hatte der eingewechselte Albert Schandl noch per Kopf die Chance zum Ausgleich, doch der Ball sprang vom Pfosten zurück ins Feld. „Es war ein absoluter Arbeitssieg, erreicht durch viel Willen, aber auch Glück“, urteilte FSV-Coach Christian Sedlmeier. Und Neumeier meinte enttäuscht: „Wir sind selbst an der Niederlage schuld. Mit dummen Fehlern haben wir Höhenrain zum Sieg verholfen“.