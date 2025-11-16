Direkt verwandelte Ecke bringt Hackenheim den Dreier

Hackenheim . Für die Erlösung musste ein besonderes Tor her. In der 90. Minute legte sich Jasper Brede den Ball an der Eckfahne zurecht und schlug ihn mit dem linken Fuß und viel Effet nach innen. Bevor es irgendjemand berühren konnte, landete das Spielgerät zum umjubelten 3:2 im langen Eck. Es war die Entscheidung in einem Spiel, das der TuS Hackenheim auf eigenem Geläuf gegen Landesliga-Schlusslicht SV Hinterweidenthal schon gewonnen zu haben schien, in dem dann aber vieles auf ein 2:2-Unentschieden hindeuten sollte.

Ähnlich wie in der Vorwoche beim 2:1 gegen den SV Winterbach erarbeiteten sich die Hausherren am Felseneck auch diesmal wieder viele Chancen. Vor der Pause traf aber nur Brede, der bei einem abgefangenen Ball am schnellsten schaltete. Sein 16-Meter-Schuss aus der Drehung landete unhaltbar im ins rechten unteren Eck (35.). Sieben Minuten nach dem Wechsel war es wieder Brede, der für Gefahr sorgte. Seine Flanke aus dem Halbfeld wuchtete Routinier Pierre Merkel per Kopf zum 2:0 ein.

Was Sicherheit geben sollte, führte mit zunehmender Spielzeit aber immer mehr zu Sorglosigkeit. Die Folge: Ein einfacher Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, eine Flanke aus dem Halbfeld und ein seltsamer Anschlusstreffer von Marius Schweitzer (78.). Und weil das nicht genug war, besorgte der kurz vor der Pause eingewechselte Felix Burkhard mit einem Traumtor aus 20 Metern genau ins rechte obere Dreieck (81.) den Ausgleich. „Das hat er überragend gemacht“, zollte Tim Hulsey dem 33-jährigen Mittelstürmer ein Lob.

Das Tor und eine sehr harte Rote Karte für die Gäste bewirkten allerdings, dass ein Ruck durch den TuS ging. Bredes direkt verwandelte Ecke passte dabei ins Gesamtbild. „Es war tatsächlich viel Drama, gab unglaublich viele Emotionen.“ Hulsey jedenfalls war zufrieden. Sechs Zähler aus den beiden jüngsten Heimspielen plus die noch zu erwartenden drei Punkte am Grünen Tisch für die Partie in Bundenthal haben bewirkt, dass die Hackenheimer sich fürs Erste am eigenen Schopf aus der gefährdeten Zone gezogen haben, bevor es am kommenden Samstag zum Tabellenführer SC Hauenstein geht.

TuS Hackenheim: Pies – Hadamitzky, Baderschneider, Protzel, Steyer – Hulsey (90.+2 Gilles), Dasli – Wollmann (76. Sperling), Bubach (69. Schneider), Brede (90.+3 Oertel) – Merkel.





