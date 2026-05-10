Direkt verwandelte Ecke bringt FC Zell in Vorteil im Aufstiegsrennen

Zell hat sich vorerst abgesetzt: Jonas Krumm (FC Zell, hinten) sorgte im Spitzenspiel gegen die SG Mettingen/Krenkingen (mit Julian Bächle) für die Entscheidung. | Foto: Gerd Gründl

Absicht oder nicht? Das war nach dem 2:0-Sieg des FC Zell im Spitzenspiel um den möglichen Aufstiegsplatz zwei der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Mettingen/Krenkingen nur ein Nebenaspekt. Zum Spielbericht: Direkt verwandelter Eckball bringt FC Zell in Vorteil im Aufstiegsrennen (BZ-Plus) Tore: 1:0 Reiß (62.), 2:0 Krumm (86.).

Zehn Tore, ein Platzverweis, ein Elfmeter: Viel war an der Hertener Steinenstraße geboten. Die Gastgeber, 2026 noch ohne Heimniederlage, kassierten gegen eine sehr effiziente Weilheim-Gurtweiler Elf gleich sechs Gegentreffer und gingen als Verlierer aus der abwechslungsreichen Begegnung. Somit durfte sich SG-Trainer Oliver Neff einen Tag nach seinem 53. Geburtstag über ein besonderes Geschenk seiner Mannschaft freuen. Auf beiden Seiten war es ein Tag der offenen Türen, von denen die Torjäger nur träumen konnten. Beim Aufsteiger war es insbesondere Aaron Zimmermann, der mit drei Treffern entscheidenden Anteil am siebten Saisonsieg hatte. Herten bewies Moral, egalisierte einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand. Dann aber brachte Zimmermann mit einem Doppelschlag nach der Pause (54., 62.) die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. „Weilheim hat gefühlt bei jedem Angriff getroffen“, haderte Hertens Trainer Sascha Rueb. Dagegen frohlockte Neff nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf: „Wir lehnen uns nicht zurück. Der Mai soll unser Monat werden.“