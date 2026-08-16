Direkt verwandelte Ecke bringt Burweg drei Punkte

Nach einer lange Zeit starken Leistung in Drochtersen, wo allerdings am Ende der Ertrag fehlte, holte sich der SV Burweg gegen das Spitzenteam aus Nordkehdingen mit 3:2 den ersten Sieg der noch jungen Saison.
Das Startprogramm des SV Burweg hat es schon in sich. Drochtersen/Assel, Freiburg/Oederquart und am kommenden Wochenende das Derby in Großenwörden. Man kann auch einfacher in eine Saison starten. "Der heutige Sieg war sehr wichtig", sagt der Burwegs Coach Franz Olenberger. Seine Elf wischte gegen die SG einen Blitzstart, führte nach drei Minuten durch Damian Noel Petereit mit 1:0. Nach einem langen Einwurf stand der schnelle Offensivmann frei und konnte einschieben. Es kam noch schlimmer für die Gäste. Louis von Ahnen verwandelte einen Freistoß zum 2:0. Da war nicht einmal eine Viertelstunde gespielt. Danach gab es viel Ballgeschiebe.
Gäste kommen zurück
"Die SG ließ uns weitgehend kommen und wir wurden zu passiv, wollten nur noch verwalten. Das sollte sich dann später rächen", so Olenberger. Mit langen Bällen, so auch beim Anschlusstreffer durch Tobias Richters, oder bei Standards waren die Gäste gefährlich. "Es kam immer mehr Hektik auf und so musste kommen, was kam, Freiburg/Oederquart machte nach einem Standard den Ausgleich." Nur fünf Minuten nach dem 2:2 durch Jakob Mahler fiel eher zufällig die erneute Burweger Führung. Damian Noel Petereit hatte einen Eckball getreten und der landete für alle unerwartet im langen Eck. Der Ball drehte sich merkwürdig, dennoch sah Keeper Marcel Smilari hier nicht gut aus. "Als wir den Gegner unverständlicherweise aufgebaut hatten, schalteten wir noch wieder einen Gang hoch und sicherten uns den Sieg", freute sich Franz Olenberger.
Schiedsrichter: Tom Siol
Tore: 1:0 Damian Noel Petereit (3.), 2:0 Louis von Ahnen (14.), 2:1 Tobias Richters (64.), 2:2 Jakob Mahler (73.), 3:2 Damian Noel Petereit (78.).