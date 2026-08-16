Direkt verwandelte Ecke bringt Burweg drei Punkte 1. Kreisklasse: 3:2 gegen Freiburg/Oederquart - Schweres Burweger Auftaktprogramm von Michael Brunsch · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Damian Noel Petereit entwickelt sich immer mehr zu einem der gefährlichsten Angreifer der 1. Kreisklasse. – Foto: Michael Brunsch

Nach einer lange Zeit starken Leistung in Drochtersen, wo allerdings am Ende der Ertrag fehlte, holte sich der SV Burweg gegen das Spitzenteam aus Nordkehdingen mit 3:2 den ersten Sieg der noch jungen Saison.

Das Startprogramm des SV Burweg hat es schon in sich. Drochtersen/Assel, Freiburg/Oederquart und am kommenden Wochenende das Derby in Großenwörden. Man kann auch einfacher in eine Saison starten. "Der heutige Sieg war sehr wichtig", sagt der Burwegs Coach Franz Olenberger. Seine Elf wischte gegen die SG einen Blitzstart, führte nach drei Minuten durch Damian Noel Petereit mit 1:0. Nach einem langen Einwurf stand der schnelle Offensivmann frei und konnte einschieben. Es kam noch schlimmer für die Gäste. Louis von Ahnen verwandelte einen Freistoß zum 2:0. Da war nicht einmal eine Viertelstunde gespielt. Danach gab es viel Ballgeschiebe. Gäste kommen zurück