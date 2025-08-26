Rotenberg erwischte den besseren Start: Bereits in der vierten Minute traf Julian Tenchella zur frühen Führung. „Wir sind sehr gut gestartet und sind dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen“, erklärte SVR-Co-Trainer Pascal Bigalke. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Fehler in der Rotenberger Defensive erzielte Paul Grothoff in der 13. Minute den Ausgleich. „Leider haben wir aus dem Nichts das 1:1 bekommen“, so Bigalke.

Die Gastgeber blieben anschließend tonangebend und gingen durch Adrian Kohlrautz (29.) erneut in Führung. Mit dem 2:1 ging es in die Pause. „Wir hatten das Spiel im Griff und haben verdient erhöht“, bilanzierte Bigalke.

Nach dem Seitenwechsel agierte Rotenberg tiefer und lauerte auf Konter, konnte jedoch keine entscheidenden Offensivaktionen mehr setzen. „Wir hätten noch einige Chancen kreieren können, aber leider kam der letzte Pass nicht an“, erklärte der Co-Trainer. Göttingen übernahm zunehmend die Spielkontrolle und belohnte sich spät: Der eingewechselte Lucca Sielaff markierte in der 83. Minute das 2:2.

Bigalke fasste die Gemütslage zusammen: „Direkt nach Abpfiff hat es sich wie eine Niederlage angefühlt, mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, geht das Unentschieden in Ordnung.“

Mit dem Remis verpasst der SV Rotenberg zwar den Befreiungsschlag, holt aber immerhin den ersten Punkt vor heimischem Publikum. Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellendrittel der Liga.