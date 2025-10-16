Direkt nach Abpfiff: Darum ist Werner beim WSV zurückgetreten

Cheftrainer Linus Werner ist nach dem sechsten Spieltag beim Wahlscheider SV zurückgetreten. "Ich glaube, dass jetzt - und nicht nächste oder übernächste Woche - ein Impuls kommen muss, dass eine Veränderung stattfindet", betonte der 40-Jährige. Der WSV ist mit nur einem Punkt aus sechs Spielen in die Saison gestartet, hatte aber gleichzeitig im Mittelrheinpokal für Aufsehen gesorgt und trifft dort im Achtelfinale auf Viktoria Köln .

Der schlechte Saisonstart kam für den ehemaligen WSV-Coach indes nicht unvermittelt. "Wir haben seit der Vorbereitung massive strukturelle und personelle Probleme. Es fehlt um die Mannschaft herum an Manpower - und auch die Kaderstruktur hat sich aufgrund kurzfristiger beruflicher Veränderungen leider verschlechtert", sagte Werner: "Dazu hatten wir zu viele Urlauber in der Vorbereitung, das ist dann schwer zu kompensieren. Die Saison ist ein Spiegelbild dieser Vorbereitung."

Tatsächlich war das erste Pflichtspiel extrem verheißungsvoll: Im Mittelrheinpokal setzte sich Wahlscheid gegen den Landesligisten Eintracht Verlautenheide im Elfmeterschießen durch. Danach gelang es nicht, den guten Auftritt in die Liga zu transportieren. Dem 0:2 gegen Aufsteiger SV Leuscheid folgte am zweiten Spieltag ein 1:3 gegen den FC Hertha Rheidt. Das 4:4 beim SC Uckerath am dritten Spieltag war der bislang einzige Punktgewinn des Vorjahreselften. Obwohl die Elf von Trainer Werner mit dem SC Fliesteden zwischenzeitlich den nächsten Landesligisten im Pokal ausschaltete (3:1), setzte es in der Liga danach drei deutliche Niederlagen gegen den 1. FC Niederkassel (1:4), den TuS Buisdorf (0:5) und dem VfR Hangelar (0:4). Zu viel für Werner, der eigentlich mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet war.

"Mein Ziel war ein Mittelfeldplatz - das war schon nach der Vorbereitung nicht mehr möglich, weil ich gesehen habe, dass es nur noch um den Abstiegskampf gehen kann", so Werner, der auch mit Blick auf die Situation des Vereins die Konsequenz gezogen hat: "Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt eine Veränderung vorzunehmen, damit der Verein weiter Bezirksliga spielen kann."

Mittelrheinpokal als großes Highlight

Die schnelle Trennung im zweiten Jahr trübt nun logischerweise das, was im ersten Jahr gut gelaufen ist. Der 40-Jährige leitete den Umbruch beim WSV ein, arbeitete viel mit jungen Spielern - auch die Ergebnisse stimmten über weite Phasen der vergangenen Spielzeit. "Mir hat das erste Jahr sehr viel Spaß gemacht - daran denke ich gerne zurück, auch an die familiäre Atmosphäre im Verein. Das letzte Halbjahr war in allen Bereichen nicht mehr gut", resümierte Werner: "Das Achtelfinale im Mittelrheinpokal ist der größte sportliche Pokalerfolg, den diese Mannschaft jemals gemacht hat. Da bin ich sehr stolz auf die Jungs. Trotzdem wird es Zeit, auch wieder Punkte in der Saison zu holen." Der scheidende Coach betonte, fest davon überzeugt zu sein, dass mit einer strukturellen Veränderung der Klassenerhalt möglich ist. Dafür macht er nun den Weg frei.

Werner schon bald wieder zurück?

Das Highlightspiel gegen Viktoria Köln wird Werner also nicht mehr betreuen. Trotzdem könnte der 40-Jährige schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. "Ich werde die Pause erstmal nutzen, um viele Dinge zu machen, die ich lange nicht mehr machen konnte. Dann höre ich mir gerne alles an, ich bin weiterhin offen, für alles was der Fußball bereithält. Ich kenne mich auch: Da wird es nach kurzer Zeit wieder kribbeln", so der ehemalige Oberliga-Spieler.

Die ersten Anfragen für neue Aufgaben habe es bereits gegeben. "Es muss für mich 100 Prozent passen, ich muss da ein sehr gutes Gefühl haben. Ich werde jetzt noch mehr Wert auf die Strukturen legen, um sich mehr auf das Fußballkerngeschäft konzentrieren zu können. "Ich übernehme sehr gerne Verantwortung als Chefcoach, bin aber nicht angeneigt in einem ambitionierten Trainerteam ins zweite Glied zu rücken", blickt der 40-Jährige voraus - gut möglich also, dass Werner schon bald wieder am Mittelrhein unterwegs ist.

Der Wahlscheider SV schließt die Lücke nach dem Rücktritt intern und zieht Pascale Spies aus der Reserve hoch. Wie die Entscheidung zustande kam und was der neue Mann mit dem angeschlagenen Bezirksligisten vorhat, lest ihr morgen auf FuPa Mittelrhein.