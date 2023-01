– Foto: VfB Artern

Direkt in die Vollen - Klare Niederlage und klarer Sieg für Artern Der VfB Artern geht direkt zum Auftakt der Vorbereitung in die Vollen und absolviert zwei Spiele an einem Wochenende.

Bericht des VfB Artern

Am Freitagabend begann die Vorbereitung des VfB Artern mit einem Test im Friesenstadion gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Gegen einen Verbandsligisten wollten sich die Nordthüringer beweisen. Man ging auswärts durch Tom Schlotthauer sogar in Führung und bestritt die erste Hälfte gar nicht schlecht, ging aber nach einem kompletten Wechsel der Mannschaft in der Halbzeit mit 7:1 baden und bekam hier vor allem defensiv seine Grenzen aufgezeigt.