Direkt gegen den Topfavoriten

Archivfoto FV Leutershausen (weiß) – Foto: Waldemar Binder

Gibt es einen richtigen Moment, um auf einen Tabellenführer zu treffen? Wenn man Dominik Sättele fragt, dann "ja". Der Trainer des FV Leutershausen empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SC Käfertal II, seinerseits Spitzenreiter der Kreisklasse A2.

Dagegen spricht eine durchwachsene Vorbereitung an der Bergstraße. "Das Problem in dieser Jahreszeit sind unsere zwei Rasenplätze, die naturgemäß schwierig zu bespielen sind", sagt Sättele, der mit seinem Trainerkollegen Max Stephan für regelmäßige Abwechslung im Trainingsalltag sorgte. Unter anderem ging es zum Hyrox-Training, das auf Verbesserung der Kraftausdauer abzielt.

14 von 15 Spielen hat die Kreisliga-Reserve in der ersten Saisonhälfte gewonnen, das bedeutet die Favoritenrolle. Nun liegt aber ein knappes Vierteljahr Pause hinter den Amateurfußballern, eine Zeit, in der sich vieles ändern kann. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, warum sich Leutershausen etwas ausrechnen darf.

Ruhe schafft in diesem Zusammenhang die starke Vorrunde nach großem Umbruch und Rang sechs zur Saisonhalbzeit. Der Klassenerhalt ist längst gesichert, nun wollen die Leutershausener laut ihrem Coach, "Rang fünf bis sieben zum Saisonende."

Neben den schwierigen Platzbedingungen sorgte eine große Erkältungswelle rund um Fasching für Personalnot. "Wir versuchen zum Abschluss der Vorbereitung alles rauszuholen und unsere Spieler bestmöglich fit zu bekommen", verspricht deshalb Sättele.

Wie es danach weitergeht, soll in den kommenden Wochen während des Rückrundenstarts geklärt werden. Sättele klärt auf: "Die Gespräche beginnen jetzt und ich bin guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wieder dieselbe Mannschaft stellen können."

"Schriese" in Sandhofen gefordert

Drei Punkte hinter Leutershausen steht der SV Schriesheim auf einem ordentlichen neunten Rang. Enrique Cazorla und seine Schützlinge haben aber mindestens jenen sechsten Rang, auf dem der FVL platziert ist, im Visier. Zum Auftakt wartet auf "Schriese" eine gleichfalls knifflige wie machbare Aufgabe. Es geht zum Aufsteiger SV Sandhofen, der bei 15 Zählern knapp über dem Abstiegsstrich steht, sich gegen Ende der Vorrunde aber aus dem Keller herausgekämpft hat. Drei der vier Saisonsiege gelangen Sandhofen in den letzten fünf Spielen vor der Winterpause. Schriesheim hat vor der Pause in schöner Regelmäßigkeit gewonnen und verloren, nun wäre eigentlich wieder ein Sieg an der Reihe.

Mit großer Spannung startet für die TSG Lützelsachsen die Rückrunde in der Kreisliga. Dem Tabellenzweiten gelang vor der Winterpause quasi alles mit sieben Siegen in Serie seit Ende Oktober. Der Lohn dafür ist ein Sechs-Punkte-Polster zum Dritten aus Neulußheim und die Jägerrolle hinter dem Spitzenreiter SC Käfertal, der als Topfavorit den Erwartungen bislang gerecht geworden ist. Am Sonntag muss Lützelsachsen zur SpVgg Wallstadt und das wird ein ganz dickes Brett, das Trainer Rick Hutter und seine Kicker dort bohren müssen – Wallstadt ist zuhause als einziger Kreisligist ungeschlagen.

Die letzte TSG-Niederlage setzte es gegen den FV 03 Ladenburg. Die Römerstädter tun sich jedoch äußerst schwer und müssen sich vermutlich bis zum Rundenende auf Abstiegskampf einstellen. Bislang gelang es der Truppe von Burak Bas und Markus Bonset einfach noch nicht konstant aufzutreten. Am Sonntag muss Ladenburg zum Drittplatzierten nach Neulußheim und hat dort zumindest nichts zu verlieren.