Direkt ein Spitzenspiel

Bammental (blau) hat eine "gute" Vorbereitung abgliefert. Ob das reicht, um bei den formstarken Eppelheimer am Sonntag zu bestehen, ist eine spannende Frage. – Foto: Adnan Altinkaya

Es geht wieder los in der Landesliga Rhein-Neckar und das sofort mit einem vermeintlichen Kracher. Der ASV Eppelheim, der im badischen Pokal das Achtelfinale erreicht hat, empfängt am Sonntag den Verbandsliga-Absteiger FC Bammental (Anpfiff, 15 Uhr).

"Nein, mit so einer überzeugenden Vorbereitung hätte ich nicht gerechnet", sagt Gio Vitali. Der Sportliche Leiter des ASV Eppelheim darf zufrieden auf die Testphase, die vergangenes Wochenende beim 4:0-Sieg in der dritten Pokalrunde gegen den Verbandsligisten aus Reichenbach ihren Höhepunkt fand, zurückblicken. Die jugendliche Unbekümmertheit ist bislang der große Trumpf der Schmid-Elf. "Es ist ganz gut, dass die Jungs nicht so erfahren sind und nicht wirklich wissen, was auf sie zukommen", sagt Vitali und findet es schon jetzt spannend zu beobachten, "wie die Mannschaft reagiert, wenn sie mal verlieren sollte."

Bammentals Trainer Uli Brecht erwartet aufgrund der starken Eppelheimer Vorbereitung eine, "ausgeglichene Partie mit keinem richtigen Favoriten." Der ehemalige Lehrer vergibt ein solides "Gut", für die Trainingsphase. Über die sechswöchige Vorbereitung lieferten die Bammentaler laut Brecht, "sehr gute Spiele wie beim 1:1 gegen den württembergischen Verbandsliga-Favoriten VfR Heilbronn", aber auch schwächere Partien, "wie beim 2:3-Pokalaus gegen den FV Nußloch", ab.