Direkt ein Spitzenspiel

Es geht wieder los in der Landesliga Rhein-Neckar und das sofort mit einem vermeintlichen Kracher. Der ASV Eppelheim, der im badischen Pokal das Achtelfinale erreicht hat, empfängt am Sonntag den Verbandsliga-Absteiger FC Bammental (Anpfiff, 15 Uhr).
"Nein, mit so einer überzeugenden Vorbereitung hätte ich nicht gerechnet", sagt Gio Vitali. Der Sportliche Leiter des ASV Eppelheim darf zufrieden auf die Testphase, die vergangenes Wochenende beim 4:0-Sieg in der dritten Pokalrunde gegen den Verbandsligisten aus Reichenbach ihren Höhepunkt fand, zurückblicken.
Die jugendliche Unbekümmertheit ist bislang der große Trumpf der Schmid-Elf. "Es ist ganz gut, dass die Jungs nicht so erfahren sind und nicht wirklich wissen, was auf sie zukommen", sagt Vitali und findet es schon jetzt spannend zu beobachten, "wie die Mannschaft reagiert, wenn sie mal verlieren sollte."
Bammentals Trainer Uli Brecht erwartet aufgrund der starken Eppelheimer Vorbereitung eine, "ausgeglichene Partie mit keinem richtigen Favoriten."
Der ehemalige Lehrer vergibt ein solides "Gut", für die Trainingsphase. Über die sechswöchige Vorbereitung lieferten die Bammentaler laut Brecht, "sehr gute Spiele wie beim 1:1 gegen den württembergischen Verbandsliga-Favoriten VfR Heilbronn", aber auch schwächere Partien, "wie beim 2:3-Pokalaus gegen den FV Nußloch", ab.
Was ein Lob im Vorbereitungszeugnis verdient: Anders als bei anderen Klubs auf Landes- oder Verbandsligaebene ist die Urlaubsthematik in Bammental vergleichsweise uninteressant. Der Coach berichtet: "Am Sonntag in Eppelheim fehlen nur zwei Spieler und über die Vorbereitung hatten wir durchgängig zwischen 16 und 20 Feldspielern im Training."
Der Umbruch ist vollzogen, zehn Neue wirbeln an der Schwimmbadstraße und sind allesamt um die 20 Jahre alt. Da in David Bechtel, Spielertrainer beim Sinsheimer B-Ligisten TSV Reichartshausen, und Marc Schneckenberger zum FC Zuzenhausen zwei Leitwölfe den FCB verlassen haben, ist die Mannschaft zwangsläufig jünger geworden.
"Der Umbruch ist gewollt und die Verbandsliga-Rückkehr ein Ziel von uns, aber nicht zwingend schon in dieser Saison", sagt Brecht zur Erwartungshaltung. Er erläutert: "Wir haben großes Entwicklungspotenzial, da kann es nach dem Umbruch schnell funktionieren, muss es aber nicht."