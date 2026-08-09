Dirani in der Schlussphase: Lindwedel jubelt in Römstedt

Das war ein hartes Stück Arbeit für den SV Lindwedel-Hope! Beim Aufsteiger MTV Römstedt mussten die Gäste einen Rückstand umbiegen, um am Ende doch einen Dreier zum Auftakt mit auf die Heimreise zu nehmen.
Der SVLH erwischte zunächst einen Start nach Maß, als Rodi Hezo eine flache Hereingabe über die Linie drückte (17.). Nach der Trinkpause zeigte Römstedt aber plötzlich ein anderes Gesicht und schlug zurück. Zunächst glückte Jeremy Fritz der Ausgleich (28.), Valentin Schulz brachte den Underdog sogar in Front (31.).
Letzterer blieb nach dem Seitenwechsel in der Kabine, weswegen den Hausherren ein wenig die Entlastungsmomente fehlten. Lindwedel glich durch einen Strafstoß von Doppelpacker Hezo aus (70.), schließlich sicherte sich Max Dirani den 3:2-Siegtreffer (84.).