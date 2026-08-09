Dirani in der Schlussphase: Lindwedel jubelt in Römstedt Landesliga Lüneburg: Kleine Achterbahnfahrt geht zu Gunsten des SVLH aus von Moritz Studer · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Das war ein hartes Stück Arbeit für den SV Lindwedel-Hope! Beim Aufsteiger MTV Römstedt mussten die Gäste einen Rückstand umbiegen, um am Ende doch einen Dreier zum Auftakt mit auf die Heimreise zu nehmen.

Der SVLH erwischte zunächst einen Start nach Maß, als Rodi Hezo eine flache Hereingabe über die Linie drückte (17.). Nach der Trinkpause zeigte Römstedt aber plötzlich ein anderes Gesicht und schlug zurück. Zunächst glückte Jeremy Fritz der Ausgleich (28.), Valentin Schulz brachte den Underdog sogar in Front (31.).