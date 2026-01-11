Dino Saggiomo übernimmt ab Sommer beim VfR Pfaffenweiler

Mit Dino Saggiomo gewinnt der VfR Pfaffenweiler einen leidenschaftlichen Fußballfachmann, der den regionalen Fußball bestens kennt und für Engagement, klare Ideen und intensive Arbeit mit der Mannschaft steht. In seiner bisherigen Laufbahn war Saggiomo unter anderem beim FC Teningen, beim Freiburger FC (U19) sowie über mehrere Jahre als Cheftrainer beim FC Emmendingen tätig. Weitere Stationen beim FC Denzlingen – sowohl als Co-Trainer als auch als Cheftrainer – runden sein Trainerprofil ab.

Der VfR Pfaffenweiler freut sich, mit Dino Saggiomo einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison präsentieren zu dürfen. Ab Sommer wird Saggiomo die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen und damit ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte aufschlagen.

Spielausschuss Frank Hermann und Lorenz Kunisch zeigen sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung:

Dino Saggiomo hat sich bewusst für den VfR Pfaffenweiler entschieden. Ausschlaggebend dafür war die klare Vereinsphilosophie: ein sehr gut geführter und strukturierter Verein, der auf eigene Nachwuchsgewächse baut und langfristig ausgerichtet ist. Genau diese Strukturen und die klare sportliche Ausrichtung haben Dino Saggiomo von Anfang an begeistert.

„Bereits nach dem ersten Gespräch waren wir von Dino überzeugt. Es hat sofort gematched – sportlich wie menschlich. Seine Vorstellungen passen hervorragend zu unserem Verein und unserer Philosophie.“

Auch Dino Saggiomo blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Ich habe mich beim VfR Pfaffenweiler vom ersten Moment an sehr wohlgefühlt. Die Gespräche waren offen, ehrlich und von gegenseitigem Vertrauen geprägt.“

Kontinuität herrscht auch im Trainerteam: Christian Jenne bleibt dem VfR Pfaffenweiler weiterhin als Co-Trainer erhalten. Christian ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und des gesamten Vereins. Er steht wie kaum ein anderer für Identifikation, Loyalität und Vereinsliebe – ein echtes Pfaffenweiler Eigengewächs, das seinem Verein seit jeher die Treue hält.

Dino Saggiomo tritt die Nachfolge von Dennis Gollembeck an, der den VfR Pfaffenweiler in den vergangenen Jahren erfolgreich geprägt hat. Der neue Cheftrainer betont, dass er diese erfolgreiche Zeit mit großem Respekt fortführen möchte, zugleich aber den Anspruch hat, mit der Mannschaft seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigene Geschichte beim VfR Pfaffenweiler zu schreiben.

Der VfR Pfaffenweiler blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit und heißt Dino Saggiomo herzlich willkommen. Nun steht nach der Winterpause der Fokus auf dem Erreichen der Saisonziele. Wir danken Dennis Gollembeck für seinen Einsatz, seine Erfolge und die tolle Zeit beim VfR.