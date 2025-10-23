Dino Piraneo leitet das Training des Landesligisten SC Lahr II

Es ist ein kleines Häufchen Spieler, das sich im Training um Dino Piraneo schart, wenn er seine Ansprache zu Beginn des abendlichen Trainings auf dem Kunstrasen an der Dammenmühle hält. Von dem großen Kader, der beim SC Lahr die Verbandsliga- und die Landesligamannschaft speisen soll, ist für die Reserve nicht mehr viel übrig. Verletzungen, berufliche Verhinderungen, dazu das eine oder andere Studium, so sind es vielleicht ein Dutzend Spieler, die Piraneo noch für die zweite Mannschaft zur Verfügung hat. In Schapbach, wo man vergangenes Wochenende mit 1:7 unterging, saßen zwei Ersatzspieler und Teammanager Maurizio Moog auf der Bank – das war’s. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.